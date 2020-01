Oliver Schwers

Pinnow (MOZ) Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde der Hausmüll der Uckermark mit großen Fahrzeugen täglich nach Pinnow gekarrt und dort mit einem Verdichter in ein gigantisches Loch gepresst. Diese Zeiten sind seit dem deutschlandweiten Verbot der Mülldeponierung vorbei. Weil viele Rohstoffe ins Recycling gehen, wird der Inhalt der hiesigen Restmülltonnen bei der Firma Recon in Schwedt sortiert, verarbeitet, verwertet.

Reststoffe der Industrie

Doch es gibt auch Bauschutt, der sich nur schlecht oder gar nicht wiederverwenden lässt, zum Beispiel alte Dachpappe, Asbestplatten, Abbruch aller Art. Und dann sind da noch Reststoffe aus der Industrie wie Asche, Filterstaub und andere Abfälle. Um hier eine langfristige Entsorgungssicherheit zu bieten, hat die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft (UDG) eine Mega-Deponie in mehreren Abschnitten am alten Standort in Pinnow einrichten lassen. Dahinter verbirgt sich nicht etwa irgendein Loch, sondern eine mit gigantischem technischen und finanziellen Aufwand hergestellte dauerhafte Lagerstätte.

Rund um den alten und längst geschlossenen Deponiekörper herum, der wie ein ganz normaler grüner Hügel aus der Landschaft herausragt, sind drei weitere Halden entstanden oder in Planung. Rund 400 000 Tonnen Abfälle wurden seit 2010 auf der Südhalde eingelagert, die Ende 2020 schließt. Jetzt wird schrittweise in mehreren Abschnitten die neu ausgehobene Nordhalde befüllt. Auf einer Fläche von fast fünf Hektar können in den nächsten 17 Jahren rund 885 000 Tonnen (das sind etwa 590 000 Kubikmeter) Abfall – vornehmlich aus Baugewerbe und Industrie – anrollen.

Die Wirtschaft nutzt diese Form der Endablagerung rege. Bis zu 55 000 Tonnen nimmt die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft jährlich kostenpflichtig an. Jede Fuhre muss genau bestimmt sein. Es gibt Laboranalysen und Proben, um das Abladen von unerlaubten Stoffen zu verhindern. Was hier seine letzte Ruhe findet, ist genau definiert.

Technisch handelt es sich quasi um den größten Sarkophag der Uckermark. Die gesamte bis zu zehn Meter tiefe Halde wird nach unten vollkommen abgedichtet. Sickerschächte fangen das Regenwasser während der Betriebszeit auf und führen es in ein Becken. Ist ein Abschnitt voll, wird er abgedeckt mit Füllboden, Folien und Gründecke. "Wir müssen das Austreten von Stoffen und das Eintreten verhindern", erklärt UDG-Chef Thomas Hacker. Was in dem Sarkophag steckt, ist für alle Ewigkeit dicht.

Osthalde in Vorplanung

Um jetzt schon Entsorgungssicherheit für die Zukunft zu gewähren, laufen die Vorbereitungen für eine neue Osthalde. Sie soll 21 Jahre lang rund eine Million Tonnen Abfälle aufnehmen. Auf diesem Gelände befinden sich jetzt noch die einst abgefackelten Reste eines Entsorgungsunternehmens, die nach einem gigantischen Brand breitgewühlt wurden. Das gesamte Material lässt die UDG ab Anfang 2021 beräumen, sortieren, und abtransportieren. "Eine knifflige Aufgabe", so Hacker. Was verwertbar ist, nimmt die üblichen Entsorgungswege. Was auf die Deponie kann, wird eingelagert.

Doch vorher sind da noch Zauneidechsen zu retten, die das verwahrloste Gelände des früheren Privatunternehmens fröhlich in Beschlag genommen haben. Sie werden fachmännisch umgesiedelt. Danach verschwindet eine der größten Altlasten der Uckermark auf Nimmerwiedersehen, ohne dem Steuerzahler auf die Füße zu fallen.