Raphael Rodriguez

Falkensee Am 30. Januar hält der Allgemein- und Viszeralchirurg Dr. med. Johannes Diermann einen Vortrag in der Falkenseer Stadtbibliothek am Gutspark mit dem Thema "Wenn das Sitzen schmerzhaft wird - Gesundheitsvortrag zur Steißbeinfistel". Eine Steißbeinfistel ist eine Entzündung, die durch das Einsprießen von Haaren ins Unterhautfettgewebe entsteht. Betroffen sind vor allem Patienten zwischen 15 und 30 Jahren, deren Ausbildung, Studium oder beginnendes Berufsleben durch einen oft langen Krankheitsprozess beeinträchtigt wird. Die Veranstaltung der Volkshochschule Havelland findet in Kooperation mit den Havelland-Kliniken statt. Es wird um Anmeldung unter 03321/4036712 oder via E-Mail an vhs@havelland.de gebeten.