Christian Heinig

Marienwerder (MOZ) In der Turnhalle der Grundschule in Marienwerder ist am Freitag eine Raumkapsel gelandet. Sie ist sechs Meter breit, vier Meter hoch, blau-weiß gestreift und sieht aus wie ein riesiges Zelt. Und so gut wie alle der mehr als 100 Schüler, die nacheinander für etwa eine halbe Stunde in dem riesigen Zelt verschwinden, kommen danach mit großen Augen wieder heraus. Die Reaktionen reichen von "wow" bis "ziemlich cool". Selbst Schulleiterin Anke Brie bekennt: "Das war atemberaubend."

Das Geheimnis der Raumkapsel ist, dass sich hinter ihr ein "Mobiles Planetarium" verbirgt. Wer sich hineinbegibt, legt sich auf den Boden – und startet mit Hilfe von Videoprojektionen eine Reise durch Raum und Zeit. Gebannt gehen die Blicke der Kinder an die Decke, wo gerade ein Astronaut die ersten Schritte auf dem Mond macht. Kurz darauf zischt eine Rakete durch die Weiten des Weltalls. Überall in der Kuppel funkeln Sterne. Es sieht spektakulär aus.

Für die Schüler aus Marienwerder war das Kino-Abenteuer mit der 360-Grad-Projektion, das sie am Freitag in der Turnhalle erlebt haben, der Höhepunkt einer Schulwoche, die ganz im Zeichen des Weltalls stand. "Wir haben das lange vorbereitet", sagte Lehrerin Steffi Platzeck. Im Unterricht haben die Schüler in den vergangenen Tagen selbst Raketen gebastelt und Wandzeitungen zum Sonnensystem angefertigt. Ein ganz spezielles Projekt gab es in der 3. Klasse. Hier haben sich Schüler dem Thema ebenfalls künstlerisch genähert, indem sie die Planeten Sonne, Jupiter, Mars & Co. mit kleinen Kugeln in einen Schuhkarton lebendig werden ließen. Das Motto: "Planeten im Schuhkarton".

Die Idee schließlich, die Themenwoche mit dem "Mobilen Planetarium" abzurunden, sei vom Förderverein der Schule gekommen, erklärte Schulleiterin Anke Brie. "Das war eine wundervolle Idee."

Weltraumreise speziell für Kinder

Dazu muss man wissen: Das "Mobile Planetarium", das da in der Turnhalle "gelandet" war, ist nicht nur ein mobiles Weltraumkino, sondern natürlich auch Wissensvermittler für die Kinder. "Wir haben für alle Altersklassen verschiedene Video-Shows", erklärt Betreiber Ivan Pivovarov. Den Jüngsten hat er "Captain Schnuppes Weltraumreise" gezeigt, eine Filmprojektion, bei der ein Hund (Schnuppe) mit seinem Raumschiff Argo die Planeten des Sonnensystems bereist und dabei allerhand erlebt. Ein großer Spaß, nicht nur für die Kleinsten.

Mit seinem "Mobilen Planetarium" ist Pivovarov bereits seit drei Jahren in Deutschland unterwegs. "Man kann uns einfach buchen. Wir sind oft an Schulen und auch auf größeren Festen." Der 52-Jährige, der gebürtig aus Kasachstan stammt, ist selbst ein großer Weltraumfan. "In der Schule hatten wir früher Astronomie als Unterrichtsfach – seitdem bin ich fasziniert davon." Und seit Freitag dürften es etliche Schüler aus Marienwerder auch sein.