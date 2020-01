Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Wenn sich in den ersten Wochen des Jahres die Sonne rar macht, das Wetter zwischen Winterfrust und Frühjahrslust schwankt, ist die Zeit perfekt geeignet sich ins Märchenland zurückzuziehen. Fouqué-Bibliothek und BRAWO sind dabei seit Jahren Wegbereiter und laden gegenwärtig zum Mitmachen beim 16. Wettbewerb für neue Märchen ein – "Undine" genannt nach der märchenhaften Erzählung, die der gebürtige Brandenburger Friedrich de la Motte Fouqué 1811 der Welt geschenkt hat. Es ihm gleich zu tun, sind alle 7- bis 25-Jährigen aufgerufen. Eure wunderbare Aufgabe: Schreibt ein neues Märchen und fügt der Märchen-Welt somit neue Orte, Begebenheiten und Figuren hinzu. Das kann sich für die Teilnehmer lohnen, denn in den vier Altersklassen 7-9, 10-12, 13-16 und 17-25 Jahre sind insgesamt 14 Preise (davon vier Hauptpreise) zu vergeben – jeweils dotiert mit 150 Euro. Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der Märchen-Matinee im Brandenburger Theater am 22. März, bei der die ausgezeichneten Werke vom Brandenburger Jugendtheater vorgelesen werden.

Eingereicht werden können neue Märchen bis zu Fouqués Geburtstag (12. Februar) in dessen Heimatstadt in der Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 10, oder in der BRAWO-Geschäftsstelle am Neustädtischen Markt 22a.