Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Fast 500 Schüler lernen an der Gebrüder-Grimm-­Grundschule in Hönow. "Ich bin mir mit den Kollegen einig, dass die pä­dagogisch wertvollen Filme, die zu den SchulKinoWochen im Januar laufen, auch etwas für uns wären."

Doch wie vom Berliner Rand ins Kino nach Buckow kommen?, meldete sich kürzlich die Hönower Schulleiterin Elke Heitmann nach dem Beitrag "Schulkino droht die Absage" in dieser Zeitung zu Wort.

Für die zweimal im Jahr stattfindenden SchulKinoWochen – organisiert von FilmErnst, dem Kompetenzzentrum für Film–Schule–Kino in Brandenburg – war kurz vor Ende der Anmeldefrist noch keinerlei Interesse von Schulen geäußert worden. Nach dem Zeitungsbeitrag hätte es zwar noch aus Bad Freienwalde und aus Vierlinden Anfragen gegeben, sagte Philipp Grund von den Buckower Parklichtspielen, doch da sei die Anmeldefrist bereits überschritten gewesen. So ist der Januar in Buckow diesmal ohne Schulkino verstrichen.

Sie sei absolut begeistert von so einer tollen Aktion wie den SchulKinoWochen. Sie könne sich auch vorstellen, dass die Lehrer an anderen Grundschulen wie beispielsweise der Goethe-Grundschule in Neuenhagen ähnlich darüber denken würden, setzte Elke Heitmann am Telefon fort. Da aber alle dasselbe Prob­lem des Transportes hätten, stellte sie die Frage nach Alternativen.

Da gebe es seit Kurzem eine so tolle neue Schule wie die Ihrige und eine moderne große Turnhalle, in der solche, den Unterricht bereichernden Filme gezeigt werden könnten. "Es wäre toll, wenn diese Plätze mit mobilen Geräten bespielt werden könnten", regte die Hönower Schulleiterin an.

Jürgen Bretschneider von Film­ernst bedauert, darauf eine abschlägige Antwort geben zu müssen. "Über diese Möglichkeiten verfügen wir leider nicht", sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung. "Wir sind ja quasi nur ein Projekt des Filmverbandes Brandenburg, das unter anderem mit dem Schulkino auch kleinere Lichtspielbetriebe unterstützen will."

Dass es das Kompetenzzent­rum überhaupt gebe, sei zum größten Teil der Förderung über Medienboard Berlin-Brandenburg zu verdanken. Nur einen kleineren Prozentsatz gebe es über das Bildungsministerium. "Außerdem müssen sich die Kinos überhaupt auf uns einlassen wollen."

Buckower zeigen Idealismus

Philipp und Stefan Grund, die Betreiber der Buckower Parklichtspiele, tun das seit Jahren und nicht nur zu den SchulKinoWochen. Ökofilmtour, Kurzfilmtag – ihre Offerten an unterschiedlichste Besuchergruppen sind vielfältig. Sie holen Bundesstarts ins beschauliche Buckow zum einzig verbliebenen festen Kino im Landkreis und spezielle Filme ins Studiokino.

Auch das hat dazu beigetragen, dass es das Kino noch gibt und es die Gunst vieler Kino-Freunde erobert hat. Für die mobile Bespielung sei man weder ausgerüstet noch finanziell in der Lage, sagt Philipp Grund. Für das Schulkino z. B. muss er einen Schließtag einfügen und die Gebühren für den Filmverleih zahlen. "Das ist alles andere als ein Geschäft für uns, dazu braucht es viel Idealismus."

Aber vielleicht gebe es ja Firmen, die mal einen Bus sponsern würden, oder Politiker, die die Chancen solcher Art Unterricht verbessern wollen?