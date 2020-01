MOZ

Neu-Lindenberg Erneut ist in der Turnerstraße in Neu-Lindenberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Der Fall wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet.Die Eindringlinge durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Zwei Tage zuvor hatte es bereits einen Einbruch in einem Haus in der Nachbarschaft gegeben. In beiden Fällen ist noch unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben und wie hoch der Schaden ist, den sie hinterließen.