Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Der Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee lädt Kinder in den Winterferien zum Projekt "Flucht von Kepler 186F" ein. Es wird in nur einer Woche ein Science-Fiction-Comic-Film gedreht. Die Realisierung des Ferienprojektes wird durch die Förderung "Total Digital!" möglich.

Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren können am Filmprojekt vom 1. bis 5. Februar in den Räumen der Musik- und Kunstschule Havelland teilnehmen. Die Uraufführung nach Filmschnitt wird am 22. Februar um 18 Uhr im Gleis 5, dem Saal der Musikschule, erfolgen.

Flucht vom Planeten Kepler ist eine Science-Fiktion-Geschichte. Im Jahr 2014 entdeckt die NASA den erdähnlichen Planeten. In der Geschichte fliehen die Keplerianer von ihrem Heimatplaneten und landen auf der Erde. Für die Keplaianer ist die Erde ein exotischer Planet mit fremdartigen, unterentwickelten Bewohnern und für die Menschen sind die Keplaianer Eindringlinge. In der Verfilmung werden die Themen Flucht, Umweltzerstörung und Konfliktlösung Inhalt sein. Die Jugendlichen stärken ihre sozialen Kompetenzen im Teamwork tauchen in die Welt der digitalen Medien ein. Es entsteht ein einzigartiger Comic-Film.

Eingeladen zur Uraufführung des Films am 22. Februar sind Eltern der Darsteller und Science-Fiktion-Freunde aller Altersklassen. Das Bündnis der lokalen Partner wird in den Osterferien ein weiteres Projekt mit dem Titel "Lügennetz Cybermobbing" anbieten. "Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien" ist ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung".

Anmelden zum Filmdreh können sich Jugendliche auf der Website www.kinderkuk-falkensee.de. Kinofreunde von Science-Fiction können sich ebenfalls auf der Website einen Kinoplatz sichern. Weitere Informationen zu "Total Digital" sind unter www.lesen-und-digitale-medien.de zu finden.