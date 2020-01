DPA

Valencia (dpa) Deutschlands Hockey-Herren sind in der Pro League auf Erfolgskurs geblieben.

Einen Tag nach dem erst im Penaltyschießen erzielten 4:3 (2:2, 1:1)-Sieg über Spanien gewann das Team des neuen Bundestrainers Kais al Saadi in Valencia das zweite Duell mit den Gastgebern klar 5:1 (1:0). Mit fünf Punkten liegt Deutschland in der Pro-League-Tabelle vorerst vorn.

"Wir waren heute in der Defensive wie in der Offensive besser als am Freitag und haben auch als Team überzeugt", sagte der als "Man of the Match" ausgezeichnete Marco Miltkau beim Streamingdienst DAZN. Neben Miltkau waren Christopher Rühr, Timur Oriz, Lukas Windfeder und Constantin Staib die Torschützen. Für Spanien traf Marc Miralles.

Ihre letzten beiden Treffer erzielten die im Vergleich zum Vortag auf fünf Positionen veränderten Deutschen, als Spanien alles auf eine Karte setzte und seinen Torhüter gegen einen zusätzlichen Feldspieler austauschte. Windfeder per Strafecke und Staib nach einem perfekten Konter ließen sich ihre Einschussmöglichkeiten nicht entgehen.