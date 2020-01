DPA

(dpa) Debrecen (dpa) – Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat am zweiten Tag der Europameisterschaften im ungarischen Debrecen Bronze über 1500 Meter gewonnen.

Im spannenden Finale musste sich die 21-Jährige am Samstag in 2:36,319 Minuten nur der siegreichen Titelverteidigerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2:35,915) und der Italienerin Arianna Fontana (2:36,134) geschlagen geben. Für die zweimalige Olympia-Teilnehmerin war dies bereits die dritte EM-Medaille ihrer Karriere. Sie hatte 2016 in Sotschi und 2018 auf der Heimbahn in Dresden jeweils Bronze über 1000 Meter geholt.