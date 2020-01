Christian Heinig

Bernau (MOZ) Überraschender Abgang bei Lok Bernau: Aufbauspieler Alexander Blessig hat den ProB-Ligisten um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten und wird bereits beim Auswärtsspiel am Samstagabend bei Spitzenreiter EN Baskets Schwelm (19.30 Uhr) nicht mehr dabei sein, teilte der Basketball-Zweitligist am Samstag mit.

Die Gründe für den plötzlichen Abschied des zweitbesten Scorers der Bernauer (14 Punkte pro Spiel) sind in erster Linie persönlicher Natur. Der gebürtige Berliner, der Wurzeln in Kuweit hat, besitzt seit Kurzem auch die kuwaitische Staatsbürgerschaft. Sein Vater und die Familie leben in dem Emirat am Persischen Golf. Für den 26-jährigen Point Guard eröffnen sich durch einen Umzug nach Kuwait sowohl berufliche wie auch sportliche Möglichkeiten, heißt es.

Blessig, der im letzten Sommer von ProB-Meister Leverkusen zu Lok Bernau gewechselt ist, sagte zu seinem vorzeitigen Abschied: "Ich bedanke mich recht herzlich für die tolle Zeit in Bernau. Ich habe lange mit mir gerungen. Am Ende war es eine schwere Entscheidung für meine Zukunft. Ich bekomme die Chance, meine dortige Familie kennenzulernen und meinen Wurzeln nachzugehen. Zudem habe ich noch die einmalige Chance, sportlich und beruflich internationale Erfahrung zu sammeln."

Ob der Club Ersatz für Blessig holen wird, blieb zunächst offen.