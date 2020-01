Petra Wolf

Hohen Neuendorf Eine gelungene Trauerfeier ist ein erster, wichtiger Meilenstein auf dem mitunter langen Weg der Trauer. Dazu gehört eine Trauerrede, die das Leben des verstorbenen Menschen würdigt, die tröstende, einfühlsame Worte findet und Erinnerungen aufleben lässt. Manchmal schaffen es Angehörige, diese schwere Aufgabe zu übernehmen. Die meisten Menschen sind jedoch dankbar, wenn jemand für sie in solch schwerem Moment die richtigen Worte findet. Susann Simon ist dazu bereit. Sie hat sich zur Trauerrednerin ausbilden lassen.

Schon als junge Frau wollte sie kreativ sein und schreiben. Sie studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und arbeitete in der Werbebranche. Mit 34 Jahren kam sie durch Zufall zu einer ungewöhnlichen Arbeit. "Ich begann, für Partnervermittlungen zu arbeiten, führte die Erstgespräche mit potenziellen Kunden." Diese Dienstleistung hat der Hohen Neuendorferin viel Freude bereitet. Sie lernte, auf Menschen zuzugehen, sich in sie einzufühlen und sie zu verstehen. Die Fähigkeit zur Empathie hat ihr Tür und Tor geöffnet, aber nach 15 Jahren auch dazu geführt, dass sie kündigte. "Ich sollte die Kunden nicht beraten, sondern nur Verträge abschließen, wurde ich aufgefordert."

Doch Susann Simon wollte weiterhin gern helfen und beschloss, sich beruflich umzuorientieren. Als der Lebensgefährte ihrer Mutter verstarb und sein Sohn eine sehr schöne Rede auf den Vater hielt, ohne "auf die Tränendrüsen zu drücken", wie sie sagt, kam ihr die Idee, sich zur Trauerrednerin ausbilden zu lassen. "Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Das kann ich gut. Und ich kann mit ihrer Unterstützung den Lebensweg eines Menschen als würdig und einzigartig darstellen", betont die 50-Jährige. Sie möchte den Hinterbliebenen auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich auf ganz persönliche Art und Weise verabschieden kann. In Worten, mit Bildern, Musikstücken oder Ritualen.

Es gibt eine Flut von Ausbildungsangeboten. Trauerredner ist kein geschützter Beruf, im Prinzip darf sich jeder so nennen. Einheitliche Ausbildungsstandards gibt es nicht, was Susann Simon schade findet. "So würde sich die Spreu vom Weizen trennen", ist sie überzeugt. Sie besuchte ein Intensivseminar im Elbsandsteingebirge. "Hier habe ich sehr viel gelernt: vom Trauerprozess über tiefenpsychologische Fragen, Symbole und Rituale bis zur Atem- und Stimmtherapie." Letzteres ist nicht unwichtig. Trauerredner benötigen neben professionellem Handwerk und einem gewissen Talent unbedingt eine Stimme, die trägt. Angenehm anzuhören, mit Betonung und Modulation. "Die Stimm- und Sprachtherapeutin hat mir eine solche Stimme bescheinigt", sagt Susann Simon nicht ohne Stolz. Trauerreden hat sie bisher nur in ihrer Ausbildung gehalten, auf ihre künftige Arbeit ist sie jedoch schon sehr gespannt.

Nun heißt es als Nächstes, bei Bestattern vorstellig werden, denn auch eine Frau mit derartigen Ambitionen und Ansprüchen muss sich erst einmal einen Namen machen. Susann Simon sieht optimistisch in die Zukunft: "Ich weiß, dass Qualität sich durchsetzt."