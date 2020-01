Ulrike Gawande

Gottberg (MOZ) Seit rund 60 Jahren lebt Hans Loosch in Dortmund. Doch aufgewachsen ist der 79-Jährige in Gottberg. Wird er nach seiner Heimat gefragt, antwortet er: "Voller Dankbarkeit, aber auch demütig gestehe ich: Dortmund ist mein Wohnort. Meine Heimat aber ist Gottberg in Brandenburg." Lange habe er seine Sätze bei Gesprächen mit Freunden mit den Worten begonnen: "Bei uns damals in Gottberg..." Für seine Kinder und Enkel hat Loosch gerade seine Memoiren verfasst, die den Titel "Es ist noch Licht am Himmel" tragen und bald verkauft werden.

Die Erinnerungen an das Dorf seiner Kindheit sind Loosch immer noch präsent. "Schließe ich meine Augen, sehe ich diesen Ort vor mir. Ich sehe die grünen Wiesen voller quittegelber Sumpfdotterblumen. Gleichzeitig steigt in meiner Nase der Geruch von frisch gebrochener Ackerscholle hoch und ich höre das leise Gurgeln des Landwehrgrabens." Die Holzbrücke auf dem Weg nach Werder sei sein Rückzugsort gewesen, berichtet Loosch, der als Vertriebener über Frankfurt/Oder nach Neuruppin kam. "Unter dieser Brücke ging mir manche Plötze und mancher Hecht an die Angel."

Sein Zuhause befand sich in Gottberg gegenüber der Dorfkirche aus Feldsteinen, die ursprünglich als Wehrkirche errichtet wurde und heute denkmalgeschützt ist. "Tagein, tagaus begleitete mich ihr Geläut und ihre viertelstündlichen Glockenschläge. Sie gaben uns den Tagesrhythmus vor und bestimmten den Tagesablauf des märkischen Landmannes." Nur seinem besten Spielkameraden, dem Schäferhund Harras, gefielen die Töne nicht. "Sein klagendes Heulen begleitet mich noch heute."

Hans Loosch bezeichnet Gottberg als seinen Mikrokosmos. "Damals war das Landleben klar durchstrukturiert und auch für uns Kinder überschaubar. Man gab uns die Chance, alles zu sehen und damit, auch alles zu begreifen." Schritt für Schritt eroberte sich der kleine Hans in den 1940-Jahren das Dorf. "Im Laufe der Zeit kannte ich jeden Weg, jeden Baum, jede Brücke und jeden Stein." Sogar die Feld- und Flurnamen interessierten den Knirps. Die älteste Dorfbewohnerin verriet ihm viel über die Geschichte des Ortes. So gab es damals noch ein Kossäten-End, ein Buum-End und die Ortsteile wurden durch die sogenannte Steege und die Großbauern-Trift getrennt, erinnert sich Loosch.

Seine Tummelplätze seien neben der alten Dorfschmiede, in der er beim Hufbeschlag der Pferde zusah, die nicht mehr existierende Schley-Mühle an der Temnitz-Brücke, der Wüstenhof, ein Relikt aus dem Dreißigjährigen Krieg, und der Landwehrgraben gewesen. Auch der Sandberg, die Ziegelei, Binks Pfuhl und das Großbauernluch lockten als Spielplatz. "Hier verbrachte ich meine glücklichsten Stunden als Gottberger Dorfkind."

Doch nicht alle Kindheitserinnerungen von Hans Loosch sind glücklich. So erfuhr er mit seiner Familie als Flüchtling von einigen Gottbergern offene Ablehnung, Ausgrenzung und unerbittliche Härte. "Heute würde ich sagen es war seelisch grausam." Als seine Mutter mit nur 25 Jahren an den Folgen des Krieges starb, wurde er mit nur vier Jahren zum Vollwaisen. Neben seinen Großeltern standen ihm nun jedoch viele Gottberger hilfreich zur Seite. "Jetzt zeigte sich, dass es auch genügend Menschen in Gottberg gab, die uns in Obhut nahmen, uns beschützten und vor allen Dingen mich mit Liebe und Zuneigung förmlich überschütteten."

Von Gottberg in die Welt

Loosch ist überzeugt, dass Gottberg ihn fit für die Welt gemacht hat. Alle Facetten menschlichen Handelns wurden ihm gezeigt. "Mein Weltbild des Miteinanders und nicht des Gegeneinanders hat sich dort gebildet." Noch später, als Loosch als leitender Angestellter in einem großen Stahlkonzern im Ruhrgebiet tätig war, hatte er bei seinen Kollegen den Beinamen "der Gerechtigkeitsfanatiker". 1947 wurde Loosch in Gottberg eingeschult. Weiter ging es über Walsleben bis zum Abitur in Neuruppin. Später ging er zur Deutschen Seereederei. 1960 wurde er in den Westen abgeschoben und ihm die DDR-Staatsangehörigkeit aberkannt.

Dorfschulunterricht

In Dortmund arbeitete er erst in der Registratur, bevor er Maschinenbau studierte und im Stahlwerk tätig war. "Von dieser Industrielandschaft hatte ich erstmals von meinem noch heute verehrten Dorfschullehrer Karl Lachmann gehört." Ein Stück Steinkohle, dunkel und silberfarben glänzend, brachte dieser als Anschauungsobjekt mit in die Schule. "Er erzählte uns vom Untertagebergbau. Karl Lachmann hätte es damals nicht für möglich gehalten, dass einer aus seiner barfüßigen Dorfjungenschar später einmal große Teile der Welt sehen würde. Es ist mir auch wahrlich nicht in die Wiege gelegt worden. "

Doch trotz seines neues Wohnortes hielt Loosch, auch zu DDR-Zeiten immer Kontakt nach Gottberg und forschte im Fontane-Archiv. Er bedauert, dass sein Heimatdorf nun ein Ortsteil der Gemeinde Märkisch-Linden ist und so seine Identität verloren habe. "Müssen wir aus ökonomischen oder anders gearteten Zwängen mit unserer Herkunft und Identität so sorglos umgehen", kritisiert er. Gottberg sei schon 1360 erstmals urkundlich erwähnt worden und auch bei Fontane fand das Dorf Erwähnung. Für Hans Loosch aber wird es immer seine Heimat bleiben.