Frankfurt (Oder) (NBR) In der SPD ist es in dieser ­Woche mal wieder zum offenen Streit gekommen. Thema diesmal: Steuersenkungen für die "arbeitende Mitte".

Während Parteichefin Saskia Esken Steuersenkungen trotz der Milliardenüberschüsse "gefährlich" nannte, ­widersprachen Haushälter Johannes Kahrs und Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann ihr klar. Gleichzeitig fand selbst Eskens Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans eine geringere Einkommenssteuer für untere Einkommen in Ordnung. Was also will die SPD? Und spielt das überhaupt noch eine Rolle? So richtig glaubt schließlich kaum einer der Etablierten, dass sich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans lange an der Spitze der SPD halten werden. Und ob sie damit nun richtig liegen oder nicht – für die Partei sind diese Zweifel so oder so ein Problem.

Denn die Sozialdemokraten ziehen derzeit ganz offensichtlich nicht an einem Strang. Rund um die Jahreswende haben Esken und Walter-Borjans ein Feuerwerk an Ideen gezündet. Strategisch war das nicht verkehrt, schließlich dominieren sonst immer FDP (mit dem Dreikönigstreffen) und CSU (mit der Klausur in Seeon) die ersten Wochen des politischen Jahres. Das war diesmal anders. Inhaltlich haben die beiden aber eher Verwirrung gestiftet – nicht nur bei den Steuersenkungen. Auch in anderen Fragen gibt die Partei ein unklares Bild ab: Steht die SPD nun zur Schwarzen Null oder nicht? Will sie sofort und noch vor der nächsten Bundestagswahl zwölf Euro Mindestlohn, oder ist das eher ein perspektivisches Ziel? Von der Klarheit, die der Mitgliederentscheid eigentlich bringen sollte, ist die Partei weit entfernt.

Das liegt allerdings nicht nur an den neuen Chefs. Auch die anderen beiden Machtzentren – Fraktion und Kabinett – tragen ihre Schuld. Viel Unterstützung haben die beiden von dort jedenfalls bislang nicht erfahren. Zwar beteuern alle, dass sie einen kurzen Draht zueinander haben und gut zusammenarbeiten. Gleichzeitig weiß aber jeder, dass sich weder die SPD-Minister noch die meisten Bundestagsabgeordneten für Esken und Walter-Borjans stark gemacht haben. Im Gegenteil: Der Mitgliederentscheid war von regelrechten Kampagnen begleitet: die Minister und die Fraktionsspitze für Scholz/Geywitz, die Jusos und viele Genossen aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen für Esken/Borjans. Aufgehoben ist diese Spaltung nicht. Wenn ein so dezenter Politiker wie Fraktionschef Rolf Mützenich vor der versammelten Presse die Eigenständigkeit der Fraktion betont, dann tun die Parteivorsitzenden gut daran, die Ansage als das zu verstehen, was sie ist: eine Warnung.

Für die SPD ist das ein Problem. Denn selbst wenn es nicht zum Knall zwischen den verschiedenen Lagern kommt, ist dieser Zustand gefährlich. Je länger er anhält, desto mehr entkoppeln sich die Machtzentren der Partei in der öffentlichen Wahrnehmung voneinander. Auf der einen Seite stehen Esken und Walter-Borjans, zwei Könige ohne Reich; auf der anderen die alten Hasen mit viel Macht und wenigen Ideen. Nur gewählt wird am Ende keiner von denen.

