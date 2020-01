Berlin (NBR) Viele Jahre hat sich der Autoclub ADAC gesträubt, nun wackelt auch diese Bastion in Sachen Tempolimit: Der Verein ist "nicht mehr grundsätzlich" gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Gut so.

Das Limit ist eine simple Lösung, mit der die Zahl der Unfalltoten sinken und die Umwelt geschont werden würde.

Überhöhte Geschwindigkeit ist die mit Abstand häufigste Unfallursache auf Autobahnen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat berechnet, dass mit einem Limit von 130 km/h pro Jahr 80 Menschen gerettet werden können – das sind zwei bis drei Prozent aller im Verkehr Getöteten. Zudem gibt der ADAC an, dass bis zu zwei Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können.

Bisher hat der Automobilclub diese Argumente mit der Begründung zurückgewiesen: Die Schwachstelle im Verkehr sind nicht die Autobahnen, sondern die Landstraßen. Das stimmt. Jedoch ist auch klar, dass es eine Beschränkung in Zukunft so oder so geben wird. Spätestens dann, wenn autonome Autos unterwegs sind. Je früher ein Tempolimit kommt, umso mehr Menschen können gerettet werden.