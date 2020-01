Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Frankfurt. Die Handballerinnen des Frankfurter HC haben im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Schmidt unterlag am Sonnabendnachmittag im Spitzenspiel der 3. Liga Nord dem Tabellenführer Buxtehuder SV II mit 29:30 (15:18). Beste Werferin auf Seiten des FHC war Anja Ziemer mit zehn Toren – davon sieben Siebenmeter – sowie Michele Dürrwald, die achtmal traf.

Vor 686 Zuschauern in der Brandenburg-Halle entwickelte sich von Beginn an eine intensive und packende Partie. Die Gastgeberinnen gingen durch die Polin Monika Odrowska schnell in Führung, ihre Landsfrau Kamila Szczecina erzielte wenig später das 2:1 (3.). Doch dies sollte die letzte Führung für den FHC an diesem Tag gewesen sein. Denn in der Folge zog die junge Bundesliga-Reserve des BSV ihr schnelles Spiel auf und traf vor allem von den Außenpositionen nach Belieben. "Wir haben den Anfang verschlafen. Dabei wollten wir zeigen, dass wir die Hausherren sind", sagte Frankfurts Linksaußen Jessica Jander, die mit nur einem Treffer wie viele ihrer Mannschaftskolleginnen hinter den Erwartungen zurückblieb.

Während Buxtehudes Torhüterin Jule Nitt einen starken Tag erwischte, bekamen die Frankfurter Keeperinnen Valeryia Kurliandchyk und Mandy Schneider kaum einmal die Hand an den Ball. Mit ihrem schnörkellosen Offensivspiel zogen die Gäste aus Niedersachsen auf bis zu sieben Tore weg (8:15/23.). Bis zur Halbzeit konnte der FHC mit drei Treffern den Rückstand immerhin etwas erträglicher gestalten.

Nach dem Seitenwechsel trat der Gastgeber dann zielstrebiger auf und konnte kontinuierlich aufholen. Michele Dürrwald traf in der 57. Minute tatsächlich zum umjubelten 28:28-Ausgleich. Doch nach dem 28:29 sah die 23-Jährige für ihre dritte Zeitstrafe die Rote Karte und die cleveren Gäste nutzten die Überzahl und erzielten in der 59. Minute ihren 30. Treffer. Odrowskas drittes Tor an diesem Nachmittag zum 29:30 neun Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

"Schade, vor allem weil heute so viele Zuschauer da waren. Wir haben zwar gut gekämpft, aber in der Abwehr einfach nicht gestanden. Das war einfach zu wenig", sagte eine enttäuschte Monika Odrowska. Der FHC bleibt nach der ersten Heimniederlage der Saison auf Tabellenrang 4 und hat nun sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.