René Wernitz

Rathenow (MOZ) "Länderimpressionen" heißt die bewährte Lichtbilderreihe an der Volkshochschule in Rathenow. Lothar Heldmann sorgt am 29. Januar mit seinem Vortrag "Yukon – Von der Hauptstadt Whitehorse bis in den äußersten Norden" für den diesjährigen Auftakt. Das Yukon-Territorium ist das nordwestlichste Gebiet Kanadas. Wegen seiner Lage ist der Yukon sehr dünn besiedelt. Durch Goldfunde am Klondike River und seinen Nebenflüssen kam es dort 1897/98 zum sogenannten "Goldrausch". Der Vortrag beginnt um 18.00 Uhr.