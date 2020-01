Doris Steinkraus

Seelow (freie Mitarbeiterin) Die 82-jährige ist nicht gestürzt, auch nicht gestolpert. Dennoch kann sie sich plötzlich nicht mehr bewegen, kommt nicht "aus dem Kreuz", wie es so schön heißt. Oberarzt Dr. Christian Klöpfel von der Klinik für Chirurgie im Seelower Lutherstift-Krankenhaus, erklärt im Patientenvortrag, dass solch ein Ereignis nicht ungewöhnlich ist. Die alte Dame hat Osteoporose, im Volksmund "Knochenweiche". Die kündigt sich meist nicht an. Die Knochen werden im Alter brüchiger, allein schon durch die tägliche Belastung. 50 Prozent aller Frauen über 80 Jahre sind davon betroffen.

Die gute Botschaft: Patienten müssen das nicht hinnehmen, erfahren im Krankenhaus Hilfe. Oberarzt Klöpfel, der für Chefarzt Dr. Andreas Engelbert im Rahmen der Vortragsreihe "Gesund im Oderland" des Krankenhauses den Vortrag hielt, erklärte die Kyphoblastie. Durch einen minimalen Eingriff wird der gebrochene Wirbel in solchen Fällen aufgerichtet. Die Ärzte führen einen Mini-Ballon in den Wirbel und drücken Zement hinein. "Die OP hat den Vorteil, dass sie mit einem etwa einen Zentimeter großen Schnitt auskommt und es kaum Blutverlust gibt", so Klöpfel. Komme ein älterer Mensch mit starken Rückenschmerzen, liege der Verdacht auf Osteoporose oft nahe.

Der Oberarzt machte auf Nachfragen von Besuchern allerdings auch deutlich, dass es keine Methode gibt, um durch Osteoporose verursachten Brüchen vorzubeugen. Es sei auch nicht möglich, vorbeugend Wirbelkörper zu zementieren. Möglich sei hingegen, dass mehrere Frakturen in einer Operation behandelt werden. Da die Menschen immer älter werden, würden auch solche gesundheitlichen Vorfälle zunehmen. Mit einer OP könne die Lebensqualität der Betreffenden deutlich erhöht werden. Besagte 82-Jährige verließ schmerzfrei das Krankenhaus.

Beste Vorbeugung seien eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung sowie regelmäßige und ausreichende Bewegung, betonte Christian Klöpfel. In punkto Ernährung warnte er vor zu viel Cola-Genuss. Das beliebte Getränk enthalte Phosphor, der wiederum den Knochen Kalk entzieht, sie damit brüchig macht. Übergewicht führe ebenfalls zu erhöhter Anfälligkeit.

Bei anderen Patienten wiederum liegt kein Wirbelbruch vor. Sie leben oft über Jahre mit Schmerzen, die sie nicht nur an einer Stelle des Körpers lokalisieren. Dr. Steffen Schröder, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedzin, erklärte den Besuchern Schmerzarten und Behandlungsmöglichkeiten.

Akutschmerz kenne jeder. Der entstehe durch Unfälle oder Brüche, könne meist durch medizinische Behandlung in absehbarer Zeit beseitigt werden. "Hat jemand länger als sechs Monate ständig Schmerzen, sprechen wir von chronischem Schmerz", erläuterte Dr. Schröder. Die häufigsten Schmerzen seien mit 24,7 Prozent die im Rücken, gefolgt von Nacken (18), Brustwirbelsäule (14) und Schultern (18). Vier Milliarden Euro hätten die Krankenkassen 2018 für die Bekämpfung von chronischen Schmerzen ausgegeben, so der Chefarzt. Um chronischen Schmerz in den Griff zu bekommen, sei das Zusammenwirken mehrerer Beteiligten - neben dem Arzt vor allem die verschiedenen Therapeuten - unerlässlich, erklärte er. Auch das Lebens- und Arbeitsumfeld würden in Schmerztherapien einfließen.

Zunächst zum Hausarzt

Der Weg führe immer über den Hausarzt. Das Krankenhaus selbst hat einen Antrag gestellt, um künftig auch für ambulante Patienten eine Schmerztherapie-Anlaufstelle zu schaffen. A und O sei jedoch immer, dass der Patient offen für die ganzheitliche Behandlung ist, unterstrich Dr. Schröder. Und auch er betonte, dass ausreichend Bewegung die beste Vorbeugung ist. Fehler des Betreffenden in der Vergangenheit ließen sich nicht durch Medikamentenbehandlung mal schnell wieder korrigieren. Dies sei oft ein langer und eben mitunter auch schmerzhafter Weg.

Nächster Patientenvortrag im Seelower Lutherstift-Krankenhaus am 19. März "Steinreich – rund um die Galle", 17 Uhr, Konferenzraum Krankenhaus, Robert-Koch-Straße, Seelow