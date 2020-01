Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Verwaltung hat sich nach der letzten Bauausschusssitzung umgehend mit den Baumaßnahmen im Siedlungsgebiet Memel- und Havelstraße befasst und überprüft, ob es bei den Abrechnungen für die Grundstückseigentümer zu Ungleichbehandlungen gekommen ist.

Entsprechende Schilderungen hatten in der Sitzung am Dienstagabend mehrere Bürger vorgetragen und um Klärung gebeten. So wurde von Bürgern mitgeteilt, die Nutzer von Pachtgrundstücken der Gemeinde hätten anders als "normale" Besitzer auf die kostenpflichtige Pflasterung der Einfahrten verzichten können, um dies später in Eigenregie vorzunehmen. Dazu stellt die Bauverwaltung nun fest: "Nach Auskunft unserer Straßenverwaltung besteht grundsätzlich die Pflicht zur Errichtung von Zufahrten zu genutzten Grundstücken. Eine Nutzung ergibt sich hierbei bereits aus erkennbaren Fahrspuren. Auch bei einer ausschließlichen Wohnnutzung wird nicht von der Errichtung einer Zufahrt abgesehen. Nur in besonders begründeten, nachweislichen Einzelfällen ist dies möglich und liegt im Ermessen der Verwaltung."

Rücksicht auf ältere Damen

Nach Recherchen des Bauamtes sei die Gemeinde im betroffenen Baugebiet Eigentümer von vier Erbbaugrundstücken. Alle Erbbaugrundstücke wurden mit Einfamilienhäusern bebaut und verfügen über Zufahrten. Daher hätten die Eigentümer auch die entsprechenden Kostenersatzbescheide erhalten.

"Der Hinweis einer Bürgerin, die Erbbaugrundstücke der Gemeinde hätten keine Zufahrten erhalten und die Erbbauberechtigten müssten keinen Kostenersatz leisten, ist nicht richtig", stellt Pressesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt in ihrer Antwort auf die MOZ-Anfragen fest.

Weder Carport noch Fahrspur

Die Gemeinde verfüge zudem über drei Pachtgrundstücke, sogenannte Wochenendgrundstücke. Ein Pachtgrundstück habe eine Zufahrt erhalten. Die beiden anderen Grundstücke seien seit den 70-er Jahren an Damen im nunmehr fortgeschrittenem Alter verpachtet. Diese beantragten bei der Anhörung 2015, von der Errichtung einer Einfahrt verschont zu werden, da beide über keinen Pkw verfügen und folglich das Grundstück nicht befahren. Seltene Besucher parkten hingegen im dafür zugelassenen öffentlichen Bereich.

Dies habe sich bei einer Ortsbesichtigung bestätigt. Es waren weder Carports vorhanden, noch konnten Fahrspuren vorgefunden werden. Auch hätten die Pächterinnen bei Errichtung einer Zufahrt nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz die hälftigen Kosten hierfür zu tragen. Im Anbetracht des Alters wurde dies als eine "außerordentliche Belastung" eingeschätzt und von einer Zufahrt abgesehen. Diese Entscheidung habe aber ausdrücklich nichts mit dem Erbpachtgrundstück der Gemeinde zu tun, hieß es. "In gleicher Weise würde die Wandlitzer Verwaltung in ähnlicher Situation auch bei privaten Dritten handeln", teilte die Verwaltung dazu ausdrücklich mit.