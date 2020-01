Jörn Kerckhoff

Oderberg (MOZ) In einem Haus mit Geschichte wird am 1. März ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Das Gebäude mit der Nummer 57 in der Angermünder Straße in Oderberg, in dem sogar König Friedrich-Wilhelm IV. im Jahr 1852 übernachtete, ist derzeit noch ein Antikladen mit angrenzendem Biergarten. Der Biergarten bleibt, das Geschäft wird künftig zur Galerie, Laden mit Bio-Produkten aus der Region und Weinhandlung, berichtet Noch-Inhaber Uwe Diebel.

"Für mich und meine Frau ist es an der Zeit, etwas Neues zu beginnen", erzählt Diebel, der sein Antikgeschäft etwa acht Jahren an diesem Standort betrieb. In den vergangenen Jahren hätte er maximal eine Woche Urlaub pro Jahr gehabt, begründet er den Ausstieg. Deswegen wollen Gabriele und Uwe Diebel in den kommenden Jahren mit einem Wohnmobil die Welt erkunden. "Ich habe schon so vieles gemacht in meinem Leben, dass meine Frau immer sagt, ich bräuchte eigentlich fünf", so Diebel. Er sammelte Fossilien und Bernstein – mit den 200 Kilo Bernstein, die er fand, finanzierte er sich ein Haus – irgendwann war aber auch immer Schluss damit.

Zeit für etwas Neues

"Alles hat seine Zeit und wenn die Zeit vorbei ist, dann mache ich etwas anderes", so der Mann mit den 1000 Hobbys. "Ich bin ein Sucher und Finder, aber kein Sammler und Aufbewahrer", so Uwe Diebel über Uwe Diebel. Entdecker und Finder war er als Antiquitätenhändler auch, Sammler nicht. Schließlich verkaufte er ja all die Schätze, die er zusammentrug, auch wieder. "Ich kann loslassen", erklärt er dazu.

Im Moment steht das Geschäft noch voll mit Möbeln und allerlei anderen Schätzen. Bis Ende Februar laufe der Ausverkauf, was dann noch da sei, werde eingelagert und dann an Händler verkauft, erzählt Diebel, wie die nächsten Schritte aussehen. Am 1. März übergibt Diebel dann die Schlüssel an Catharina Amann, Paula Bogati und Chris Hartschuh, die neuen Besitzer des Hauses, das im Jahr 1750 erbaut wurde.

"Wir haben uns total in das Haus verliebt", erzählt Catharina Amann. Das Trio aus Berlin, das künstlerisch und gastronomisch tätig ist, treibt es in die Provinz, um sich einen Traum zu verwirklichen und die Kulturlandschaft des Barnim zu bereichern. Die Pläne sind weitreichend, der Zeitrahmen noch nicht komplett abgesteckt. "Den Biergarten möchten wir im Mai zum Saisonbeginn eröffnen, das sollte kein Problem werden", so Catharina Amann. Das "Haselbräu", das Matz Arhus in der kleinen Brauerei produziert, wird es auch künftig zu trinken geben. Die Speisekarte soll sich allerdings ändern: "Die wird künftig vegetarisch. Aber wir werden sehr leckere Sachen servieren, damit der Verlust des Fleisches nicht so schmerzt", erzählt Catharina Amann lachend. Es werde auch weiterhin Veranstaltungen geben, wie auch schon bei Uwe Diebel. "Wir haben ein großes Netzwerk an Musikern und Künstlern, das wird also kein Problem", ist die Eventmanagerin überzeugt.

Zeitrahmen noch offen

Wann der Laden und die Galerie soweit seien, komme auch darauf an, wie die Sanierung der Räume vorangehe. Schließlich sei das Haus sehr alt, da wisse man nie genau, was für Überraschungen auf einen warten, erklärt Catharina Amann. Uwe Diebel will übrigens noch – zwischen seinen Reisen mit dem Wohnmobil – die alte Fachwerkfassade des Hauses freilegen und das Apothekerhaus damit wieder in ein richtiges Schmuckstück verwandeln.