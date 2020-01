Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Kein Alkohol, keine Gewalt, keine Drogen, keine Tiere – wer diese Grundregeln einhält, darf auch tagsüber hier bleiben. Die Beeskower Obdachlosenunterkunft ist mehr als nur ein Nachtasyl. Wenigstens solange sich alle an die Hausordnung halten. Ein Sicherheitsdienst überwacht das auch nachts, dreimal wird vor Ort kontrolliert. Am Tage sind Mitarbeiter des Vereins Bumerang vor Ort, der die Einrichtung betreibt. Josef Erdmann arbeitet seit fast drei Jahren hier. Zu den Bewohnern pflegt er ein niedrigschwelliges Verhältnis. Streng wird er nur bei Regelverstößen. Dann darf das Haus nur nachts besucht werden, persönliche Sachen müssen jeden Morgen mitgenommen werden.

Menschlich und sozial

Aktuell sind drei Männer in zwei hellen Zimmern untergebracht. Mit der Presse will keiner sprechen. Schränke und Zimmer hier können verschlossen werden, die Bewohner bekommen die Schlüssel. In der großen Küche können sie kochen und Wäsche waschen. Bad und Toiletten gibt es für Frauen und Männer getrennt. Ein Zimmer wird freigehalten, falls eine Frau kommt. Seit der jüngsten Renovierung im vergangenen Jahr ist es noch unbenutzt.

Putzen sollen die Bewohner selbst. Lebensmittel kaufen sie von ihrer Grundsicherung oder Rente. Diese alltäglichen Aufgaben geben Struktur. Die Mitarbeiter bieten dazu ein offenes Ohr. "Wir behandeln hier jeden als Menschen", betont Erdmann.

Einen Platz in der Unterkunft weist die Ordnungsbehörde zu, erklärt Andrea Goldschmidt, die seit mehr als zehn Jahren im Beeskower Ordnungsamt tätig ist, meist direkt für drei Monate. Für wohnungslose Frauen mit Kindern sucht sie andere Lösungen: private Ferienwohnungen, Kapazitäten bei Wohnungsgesellschaften oder auch vom Landkreis.

Nach der Meldung ist ein Einzug in die Unterkunft meist noch am selben Tag möglich. Zwei bis drei Stunden dauert das Prozedere. Die Bewohner bekommen hier einen Ansprechpartner, der berät, hilft, vermittelt, und eine Meldeadresse, um ein Konto führen, Post erhalten zu können und die Chancen auf Job und Wohnung zu erhöhen.

Die Unterkunft ist eine Übergangslösung, bis eine neue Wohnung gefunden werden könne, erläutert Goldschmidt. Gerade Personen, die schon einmal zwangsgeräumt wurden, fänden schwer wieder eine Bleibe bei einem Vermieter. Die Stadt Beeskow hält keine eigenen Wohnungen vor. Ein Platz in der Unterkunft kostet pro Tag rund zehn Euro, im Monat 300 Euro. Die Kosten trägt das Sozialamt.

"Die Obdachlosenunterkunft ist die letzte Stufe", betont Andrea Goldschmidt. Vielen werde schon eher geholfen. Wichtig für viele sei dann ein Ort, wo sie sich nicht schämen müssen. "Wir sind hier sehr sozial", schätzt sie mit Blick auf Großstadtunterkünfte. Die Ausstattung entspreche etwa der eines einfachen Hostels, sagt sie fast entschuldigend. Die Belegung sei völlig unvorhersehbar und unabhängig von den Jahreszeiten. Mal drei, mal sieben, mal mehr Menschen lebten hier. "Wir sind nicht berlinnah", so Goldschmidt. "Überlastet sind wir darum nicht."

Verfahren in den Gemeinden

In der Nachbargemeinde Friedland hält das Ordnungsamt dagegen zwar eine kommunale Wohnung vor, um jemanden im Notfall übergangsweise unterbringen zu können. Allerdings wurde sie bislang noch nie gebraucht, heißt es aus der Behörde.

Die Gemeinde Tauche ist da schon erfahrener. Laut Bürgermeister Gerd Mai gibt es grundsätzlich 260 kommunale Wohnungen, davon die meisten in Lindenberg. Der Leerstand betrage etwa fünf Prozent. Falls da kein Platz gefunden werden könne, gebe es Absprachen mit der Stadt Beeskow. Doch der Bedarf sei selten: "Etwa ein oder zwei Fälle sind in den letzten fünf Jahren bekannt geworden", so Mai.

"Oft kommt es ja gar nicht erst zur Obdachlosigkeit", weiß auch Elisabeth Märtin vom Ordnungsamt der Gemeinde Rietz-Neuendorf. Seit 2012 habe es insgesamt fünf Fälle gegeben, zwei davon im Jahr 2019.

Die Gemeinde hält hier keinen eigenen Wohnraum vor, dafür sei der Bedarf viel zu niedrig. "Wir nehmen dann Kontakt zur Wohnungsverwaltung auf", so Märtin. Bei Engpässen haben sie Personen kurzzeitig auch außerhalb der Gemeinde untergebracht – in Fürstenwalde und Beeskow. Aber: "In der Regel kennt hier doch jeder jeden", sagt Märtin. Einzelfälle würden früh aufgefangen. Ortsvorsteher, Gemeinde und ihre Behörde suchten den Kontakt und klärten Notlagen oft schon im Vorfeld. Einzige Voraussetzung: "Die Bürger müssen es wollen."