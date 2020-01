Ansiedlungen: Auch das Gewerbegebiet Rehberge in Bernau entwickelte sich in den vergangenen Jahren positiv. © Foto: Sergej Scheibe

Viele Arbeitsplätze: Das Gewerbegebiet Blumberg an der Bundesstraße 158 und in unmittelbarer Nähe zur Autobahnabfahrt ist gut ausgelastet, trotzdem gibt es weiterhin Nachfragen nach Gewerbeflächen und Hallen in der Gemeinde Ahrensfelde. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Konjunkturberichte zeichnen weiterhin eine positive wirtschaftliche Situation, gleichzeitig werden die Aussichten aber etwas verhaltener beurteilt. Was bundesweit gilt, trifft natürlich auch auf den Barnim zu. "Aber noch läuft es in der Region", so die Einschätzung von Rüdiger Thunemann. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, die Unternehmen verdienten, die Arbeitslosigkeit sinke. "Die Steuereinnahmen bleiben gut, werden aber künftig nicht mehr so wie bisher wachsen", sagt der Geschäftsführer der Wirtschafts-und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (Wito). Die Firmen würden investieren, um sich krisenfest zu machen. Die Risiken reichten dabei von der Automobil- und Dieselkrise über den Brexit bis zum demographischen Wandel und zunehmendem Protektionismus.

"Als Wito tragen wir mit Förderung und Beratung zur prosperierenden Lage bei", so Thunemann. Andererseits habe man aber auch kommende ganz praktische Sorgen im Blick. Dies seien beispielsweise die Fach- und Arbeitskräfteproblematik, die Infrastruktur sowie Digitalisierung und Bürokratie. Gleichzeitig kümmere man sich aber auch um das Image der Region. Im Land gehe es zunehmend um den Süden und die Lausitz. "Wir liegen aber attraktiv zwischen der Metropole Berlin und Polen", betont Thunemann. Sorge bereite aber weiterhin die Verkehrsinfrastruktur. Zu den Aufgaben der kreislichen Wito gehört ferner die Unterstützung der Unternehmen bei Finanz-, Immobilien-und Verwaltungsproblemen.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 91 Firmen beraten. Dabei ging es unter anderem um Investitionsvorbereitungen, Betriebsübernahmen, Kooperationen sowie Finanzierungen und Förderungen. Die Wito sieht sich vor allem als "Scharnier zu Verwaltungen und Institutionen". So habe man beispielsweise einen "kurzen Draht" zum kreislichen Bauordnungsamt, um Probleme kurzfristig lösen zu können.

Vier größere Ansiedlungsanfragen von Unternehmen sind 2019 durch die Wito bearbeitet worden. In zwei investiere man viel Kraft, da die Erfolgsaussichten durchaus realistisch seien, so Thunemann. Weitere Einzelheiten wollte er mit Hinweis auf die laufenden Verfahren nicht nennen.

Die kreisliche Gesellschaft beobachtet darüber hinaus auch eine zunehmende Nachfrage nach Gewerbeflächen und leerstehenden Hallen im Raum Bernau, Werneuchen und Ahrensfelde. "Viele klein- und mittelständische Unternehmen aus Berlin suchen einen neuen Standort", so Thunemann. In diesem Zusammenhang wäre auch die Neuausweisung von Gewerbestandorten erforderlich. Investoren aus der deutschen Hauptstadt würden zudem regelmäßig auf die neu zur Verfügung stehenden Flächen in Basdorf verwiesen.

Nachwuchsgewinnung wichtig

Ständige Themen, auch bei Ansiedlungen und Erweiterungen, sind die Situation bei den Fachkräften und die Nachwuchsgewinnung. Rund 72 Prozent der Barnimer sehen im Mangel an geeigneten Mitarbeitern ein Risiko für kommende Geschäfte. "Deshalb ist es wichtig, um den Ausbildungsstandort Barnim zu ringen", betonte der Wito-Geschäftsführer. Im Rahmen des Netzwerkes "Metall Eberswalde/Barnim" wurde mit den Partnern Deutsche Angestellten Akademie (DAA) und Oberstufenzentrum Barnim II für die nächsten drei Jahre eine Bedarfsermittlung bei den Lehrlingen verabredet. Die Wito hatte dazu einen Fragebogen entwickelt und an rund 30 Unternehmen des Netzwerkes verschickt. Im Anschreiben wurde dabei nochmals die Bedeutung des Ausbildungsstandortes Eberswalde/Barnim hervorgehoben. "Der Rücklauf war leider nicht so, wie wir es uns erhofft hatten", so der Wito-Geschäftsführer. Es sei zudem bedauerlich, dass in den letzten Jahren dem Oberstufenzentrum II schon einige Ausbildungsberufe "abhanden" gekommen sind. Lehrlinge von Barnimer Firmen müssten nun nach Seelow beziehungsweise Neuruppin fahren. Als Beispiele nannte Thunemann unter anderem Fleischer, Gastronomen und Bauberufe.