Olav Schröder

Bernau (MOZ) Für die Einführung eines kostenlosen Schulbusverkehrs hat die Barniemr Kreisverwaltung die Ausgaben für verschiedene Varianten untersucht und im Bildungsausschuss darüber informiert. Bei jeder der fünf Varianten werden, so das Ergebnis, "erhebliche Kostensteigerungen" für den Schulbusverkehr durch den Haushalt des Landkreises zu finanzieren seien.

Gleichwohl hält der Ausschuss an der Einführung eines kostenlosen Schüler-Tickets fest, zumal ein ähnliches Ergebnis erwartet worden war. Eine Entscheidung ist damit noch nicht gefallen. Das Vorhaben war noch vor der Kommunalwahl im Kreistag auf den Weg gebracht worden.

Die größten zusätzlichen Kosten im Haushalt verursacht die komplette Freistellung aller Schüler. Sie würde mit mehr als 7,9 Millionen Euro Zusatzkosten zu Buche schlagen. Davon würden auf die Schülerfahrausweise rund 3,2 Millionen, auf die Erhöhung der Fahrzeugkapazitäten rund 2,7 Millionen und die höhere ÖPNV-Leistung rund 1,9 Millionen Euro entfallen. Die einfachste Variante, dass die Schüler nur noch ihren Schülerausweis vorzeigen müssen, um kostenlos befördert zu werden, muss entfallen, wie Nils-Friso Weber von der Kreisverwaltung erläuterte. Aus Versicherungsgründen muss jeder Fahrgast ein Ticket erhalten. Der Schülerverkehr könne aber auch unter den bisher geltenden Bedingungen für alle beitragsfrei und die derzeit geltenden Entfernungspauschalen generell abgeschafft werden (Variante 2).

Zusätzliche Berechnungen

Auf einen Betrag von rund 6,3 Millionen Euro kommen die Zusatzkosten, wenn die Entfernungspauschale für den Besuch von Grundschulen entfällt, bei weiterführenden Schulen aber nur halbiert wird. Der Vollständigkeit halber wurden noch zwei zweitere Varianten untersucht. In einem Fall entfällt die Pauschale lediglich für den Besuch von Grundschulen. Dann würden die Zusatzkosten bei rund 4,7 Millionen Euro liegen. Wenn die Pauschale lediglich für die Sekundarstufen, also nach dem Grundschulbereich, entfallen würden, dann wäre mit lediglich rund 3,2 Millionen Euro an Zusatzkosten zu rechnen.

Die zweite Variante "wäre super", sagte Irina Feldmann (CDU). Denkbar sei aber die etwas kostengünstigere Fassung mit der Halbierung der Entfernungspauschale für die größeren Schüler ab Klasse sieben im Sekundarbereich. Sinnvoll sei oft auch eine Staffelung nach dem Einkommen der Eltern, allerdings sei es in diesem Fall fraglich, ob nicht der erhöhte Verwaltungsaufwand die potenziellen Einnahmen aufheben werde. Wenn die Variante 2 machbar sei, dann sollte sie auch realisiert werden, hielt Frank Bergner (Linke/Bauern) fest. Katja Hoyer (Bündnis 90/Grüne) erwartet darüber hinaus von dem Null-Tarif im Schulbusverkehr eine Chance für die Verringerung des Individualverkehrs.

Mehr Fahrer und mehr Busse

Dass mit der Neugestaltung des Schülerverkehrs die Fahrgastzahlen ansteigen werden, daran hat auch Nils-Friso Weber keinen Zweifel. Die Kreisverwaltung geht in den nächsten Jahren von einem weiteren Wachstum der Schülerzahlen aus und dass allein schon aus diesem Grund die Kosten auch nach der gegenwärtigen Regelung wachsen werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Kapazitätssteigerungen zusätzliche Busfahrer und Fahrzeuge erfordern, sowohl Einstellungen als auch Beschaffungen Zeit erfordern.