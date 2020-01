Bärbel Kraemer

Fläming Am 3. August 1904 meldet das "Zauch-Belziger Kreisblatt", dass Tags zuvor die Belziger Einwohnerschaft morgens um 4.30 Uhr durch den Feuerruf geweckt wurde. Es brannte das Maschinenhaus der Gustav Mentzelschen Pantinenfabrik (heute Straße der Einheit 14).

Wir lesen: "Das Feuer griff aber auch auf das Fabrikgebäude über und der hohe Giebel dieses Baus stürzte bei seinem Zusammenbruch auf den neu erbauten Stall des Brauereibesitzers Heinrich. Das Vieh war kurz vorher aus seinen Stallungen entfernt worden. Der Boden, von den Stallungen durch eine gewölbte Decke getrennt, brannte mit seinen Vorräten aus. Die gute massive Bauart dieses Gebäudes wehrte weiterer Gefahr, die im entgegen gesetzten Falle für den Kaufmann G. Schmidtsche heraufbeschworen worden wäre. Auch ein höherer Anbau, der mit dem Mentzelschen Seitenhause verbunden, wurde in Asche gelegt. Glücklicherweise gelang es, dass letztere zu halten und damit einer vielleicht sehr verhängnisvollen Ausdehnung des Feuers vorzubeugen. Ein eigentümlicher Umstand ist der, dass die neue Feuerspritze, nachdem ihr Kauf in der gestrigen Stadtverordnetenversammlung erst perfekt geworden, heute schon tatsächlich ihre erste Feuerprobe abzulegen hatte."

Diese Feuerspritze befand sich bereits seit der im Juni stattgefundenen landwirtschaftlichen Ausstellung in der Stadt. Auf der vom Landwirtschaftlichen Verein für Belzig und Umgebung organisierten Ausstellung war Hermann Koebe aus Luckenwalde, aus dessen Feuerlöschgerätefabrik die Spritze stammte, eine silberne Medaille für Feuerspritzen verliehen worden. Die Belziger Feuerwehrleute liebäugelten mit dem für damalige Zeiten hochmodernen Löschgerät und konnten dasselbe Dank einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt dann auch kaufen. Gut möglich, dass die Spritze schlimmeres verhinderte. Wäre das Feuer auf die Holzlager der Pantinenfabrik übergesprungen, hätte dies - weil auch das Wasser im heißen und trockenen Sommer 1904 vorübergehend knapp war - für die Stadt katastrophale Folgen haben können.

Gustav Mentzel führte zu jener Zeit die größte Pantinenwerkstatt in Belzig. Regelmäßig inserierte der Geschäftsmann im "Zauch-Belziger Kreisblatt". Immer wieder wurden Arbeiter und Heizer für die 1865 gegründete und florierende Pantoffelfabrik gebraucht.

Hergestellt wurden Pantinen vorrangig aus Pappel und Erlenholz. Nach dem Schlagen der Bäume wurden die Stämme in Sägewerken bereits in pantinenlange Stücke geschnitten. Diese erhielt der Pantinenmacher als Rohstoff zur weiteren Verarbeitung. Im ersten Arbeitsgang der Pantoffelherstellung fertigte er aus den Holzstücken Keile, die die ungefähre spätere Form erhielten. Dazu bedienten sich die Pantinenmacher nach Einzug der Elektrizität einer Bandsäge. Die hergestellten Keile wurden jedoch nicht sofort weiterverarbeitet, sondern zum trocknen an der Luft aufgestapelt. Für die weitere Bearbeitung der Rohform musste dieselbe in eine so genannte Schneidebank eingespannt werden, damit mit einem Holzmesser die Trittflächen ausgeschnitzt werden konnten. Sohle und Hacke erhielten so ihre endgültige Form. Anschließend musste das Holz noch poliert und bespannt werden. Die Innenflächen der Sohlen bekamen, vorrangig in den Kinderpantinen, bunte Einlegesohlen, die auf das Holz geklebt wurden. Der hölzerne Pantoffel mit seiner Lederbespannung bekam dadurch ein freundliches Aussehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der vornehme Lederschuh bezahlbarer und begann den Holzpantoffel langsam zu verdrängen. Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg erlebte das robuste Holzschuhwerk jedoch eine gewisse Renaissance – aus der Not heraus, da Lederschuhe nur noch über Bezugsscheine erhältlich waren. Während dieser Zeit wurde der wenige "Luxus" der Pantine auch noch eingespart. Die feine Sohle, als auch das Leder wurden durch eine Stoffbespannung aus Zellstoff ersetzt. Dieses Material erhielten die Pantoffelmacher aus Zellulosefabriken fertig zugeschnitten, sodass sie es nur noch am Holz befestigen mussten.

Nach Kriegsende blieben die Holzpantinen vorrangig in der Landwirtschaft lange Zeit ein unverzichtbares Stück Fußbekleidung.