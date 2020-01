Singt am 21. März in Joachimsthal: Der Liedermacher Manfred Maurenbrecher beim Konzert in Altenhof © Foto: Matthias Wagner

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Noch am vergangenen Wochenende gackerte das Rassegeflügel im Heidekrugsaal Joachimsthal. Was aber das Kulturprogramm betrifft, ist gerade Winterpause. Zeit zum Durchatmen. 2019 haben die ehrenamtlichen Aktiven des Vereins Kulturhaus Heidekrug 2.0 von März bis Dezember 58 Kulturveranstaltungen mit insgesamt fast 2800 Besuchern organisiert. "Das wird auch 2020 so bleiben. Am 6. März geht es nach der Winterpause wieder los", verspricht Gisbert Amm, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Musikalische Höhepunkte 2019 waren das Frühlingskonzert mit dem Brandenburgischen Konzert­orchester Eberswalde, der Tanz mit dem Uckermärkischen Folk­orchester aus Prenzlau und das Konzert der Band SkaZka beim Musikfest MUSAIK im Mai, das Konzert mit der Seilschaft von Gundermann in der Vorweihnachtszeit und das Weihnachtskonzert am vierten Advent mit Nadja Korovina, Alexej Wagner, Boris Lichtman und dem Gesangsverein "Eintracht" Friedrichswalde.

Jahr der Biopics

Zur Eröffnung der Kultursaison 2020 nach der Winterpause zeigt der Heidekrug am 6. März um 19.30 Uhr im kommunalen Kino den Film "Gott existiert, ihr Name ist Petrunya". Kino gibt es ab dann wieder jeden Freitag im Saal. Schon am 7. März folgt das erste Konzert. Die Band "Schnaps im Silbersee" ist dann ab 20 Uhr auf der Bühne zu erleben.

Liedermacher Manfred Maurenbrecher tritt am 21. März auf und auch das traditionelle Weihnachtskonzert am vierten Advent – in diesem Jahr wieder mit dem Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde – steht schon fest.

Mehr als 1500 Besucher kamen 2019 allein zu den insgesamt 38 Kinovorstellungen. "Ein Jahr der Biopics", sagt Gisbert Amm. Zur Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" kamen 99, zur Dokumentation "Familie Brasch" 90, zum Freddy-Mercury-Biopic "Bohemian Rhapsody" 78.

Viermal lud der Heidekrug zum Kinderkino ein, das es auch 2020 wieder geben wird. Auch das Wanderkino im Skulpturengarten ist inzwischen zur Tradition geworden. Am 28. August 2020 gibt es wieder Stummfilmklassiker mit virtuoser Musikbegleitung durch Tobias Rank am Piano und – neu dabei in diesem Jahr – Sebastian Pank mit Oboe und Saxophon.

Gefeiert wird erst 2021

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gastierten 2019 mit dem Kammermusical "TraumFrauen", dem Travestie-Stück "Ganze Kerle" und dem Kinderstück "O wie schön ist Panama" in Joachimsthal. Für 2020 sind die Komödien "Der zerbrochene Krug" im Mai und "Meine Braut, sein Vater und ich" im September sowie das Kinderstück "Robinson Crusoe" am ersten Advent geplant. Neben den UBS gastierten 2019 das Theater oliv aus Mannheim und eine Produktion des Oderbruch Museums Altranft in Joachimsthal.

Beim traditionellen Outdoor-Wochenende lernten insgesamt 20 Kinder und Erwachsene, welche Pflanzen man in der Schorfheide essen und wo man Wasser finden kann. Und es gab die "Flucht ins Grüne" – ein Filmprojekt, bei dem 17 Jugendliche selbstgedrehte Dokumentar- und Spielfilme vor mehr als 120 Besuchern zeigten – ein Projekt, das, so heißt es vom Verein, bundesweit wahrgenommen wurde.

Im April stand für die Mitglieder des Vereins ein ganztägiger Arbeitseinsatz zur Instandhaltung des Saales an. Der nächste ist für den 15. Februar geplant. "Helfer sind willkommen, auch wenn sie noch keine Vereinsmitglieder sind", sagt Gisbert Amm. Und der runde Geburtstag? "Im Juni 2020 besteht der Heidekrug-Verein zehn Jahre. Richtig gefeiert wird aber erst Anfang März 2021, denn Anfang März 2011 wurde der Saal wiedereröffnet", erklärt der Mann vom Verein.