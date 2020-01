Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Wenn das Licht eines Sterns erlischt, geht ein neuer auf – dafür steht das Programm der 56. Saison des Brandenburger Karnevalsclubs (BKC) beispielhaft. Mussten die Narren im vergangenen Jahr noch zahlreiche Urgesteine aus ihren Reihen verabschieden, ist in diesem Jahr die Freude groß, neue Talente vor großem Publikum präsentieren zu können.

Zu ihnen zählt auch die Kinderbüttenrednerin Jette, die erst im Juni für den BKC erfolgreich am Bundesausscheid "Jugend in der Bütt" teilnahm und einen tollen zweiten Platz belegte. Grandiose Ansprachen sind bei den BKC-Prunksitzungen also garantiert – genau wie feinster Musikgenuss, denn ein ganz besonderer Act kehrt auf die Bühne zurück: die BCK-Tenöre. Sie wollten eigentlich nur zum 55. Jubiläum des Vereins im vergangenen Jahr erneut ihr Talent zeigen, stehen nun aber in vollem Gesangstraining und wollen ihr Publikum, wie alle BKC-Akteure, begeistern. Und das unter dem passenden Saisonmotto "Wir bauen hoch und tief, beim BKC da geht nix schief".

In die heiße Phase geht der Karneval beim BKC dabei am 8. Februar mit der ersten von drei Punksitzungen und einer Galasitzung an den Februar-Wochenenden. Alle Narren dürfen sich dabei unter anderem auf beste Unterhaltung mit Gesang unter der Leitung von Alexander Busch und spektakuläre Tänze freuen.

Außerdem wartet der BKC am 20. und 21. Februar mit doppelter Frauenpower auf: Erstmals findet die beliebte Weibersitzung im Doppelpack statt! Der Wunsch der BKC Narren dafür: "Ein verrücktes Kostüm wäre toll." Gefeiert werden beide Sitzungen mit "Diesen Typen" alias René und Schenk und Auszügen ihrer legendären 20-jährigen Bühnenshow.

Vergessen werden beim BKC jedoch auch die Kleinen nicht: am 13. Februar wird im Brandenburger Theater mit Pfannkuchen und Polonaise der Kinderkarneval gefeiert. Außerdem dürfen Mama und Papa, Oma und Opa die Kinder bzw. Enkelchen am 16. Februar zur großen Familiensitzung am Nachmittag mitbringen. Neben jeder Menge Spaß gibt’s hier für alle ein großes Stück Kuchen.