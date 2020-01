kreativ e.V. in Schönwalde-Glien

Egbert Neubauer

Schönwalde-Glien Am vergangenen Samstag drangen am frühen Abend aus den Räumen des Vereins kreativ in der Dorfstraße 7 swingende Klänge nach draußen. Drinnen wurde die Ausstellung von Dr. Christian Schlegel mit dem Titel "Mit Stift und Pinsel unterwegs" eröffnet. Für die Klänge sorgte zu einem Susanne Heinrich mit ihrem Baritonsaxofon und zum anderen Ralf Meyer-Wilmes mit seiner Gitarre.

Eröffnet wurde der Abend von Karla Ehl, der Vereinsvorsitzenden. Die Hausherrin freute sich über die vielen Besucher. Die Räume drohten "aus den Nähten zu platzen", an die hundert Gäste mögen es schon gewesen sein, darunter die Familie des Künstlers, seine Kinder, vier Enkelkinder und die Familie seines Bruders Joachim aus Freiberg in Sachsen.

Christine Link, Künstlerin und Zirkelleiterin im kreativ e.V., hielt die Laudatio. Ihr Vortrag erinnerte in Form und Inhalt bewusst an die Reden des gemeinsamen Mentors Uwe Beckmann, der im vergangenen Oktober verstarb.

Mit Christian Schlegel ist Christine Link bereits seit den 80er Jahren bekannt. Damals trafen die Künstler sich zum Malzirkel von Uwe Beckmann im Stahlwerk Hennigsdorf. Über diese Zeit und Christian Schlegel sagte Christine Link: "Bereits damals war ich von der Leichtigkeit und Lebendigkeit deiner Art zu malen und die Realität zu erfassen, fasziniert." Heute sieht Link den Künstler Christian Schlegel als einen "Maler des Realismus, doch sein Realismus ist immer und vor allem impressionistisch."

Auch Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ist von Christian Schlegels Werken angetan. Natürlich gefiel es Oehme zu sehen, dass viele Motive aus Schönwalde und Umgebung stammen, aber besonders hatte es ihm das Bild "Polospiel in Schönwalde" angetan. Bei diesem Bild sind sich viele Betrachter einig, ein echter Hingucker, fabelhafter Tanz der Farben und Striche, lebendige Aussage zum Polosport. Übrigens ist dieses Werk auch Christian Schlegels gegenwärtiges Lieblingsbild.

Über sein Schaffen äußert sich Schlegel so, "Vor allem im Freien vor Ort zu zeichnen, auch gern mit Gleichgesinnten wie hier im kreativ Malzirkel, ist für mich entspannend, ein besonderes Erlebnis und es macht einfach Spaß, da man ja die Natur und das Umfeld mit einem besonderen Blick erfasst." Zu sehen sind Arbeiten aus den letzten zwei Jahren, Landschaften und Porträts sind darunter, aber auch Stillleben und Farbstudien sind zu finden. Ein Besucher aus Schönwalde, Wilfried Seiring, äußerte sich treffend über die Ausstellung mit den Worten: "Es entstehen Wünsche beim Betrachten dieser Bilder."

Diese sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 23. Februar zu sehen, dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 12 Uhr.