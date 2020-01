Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es in der Nacht zu Sonntag in einer Bar an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fing alles damit an, dass ein 45-jähriger Sicherheitsbeauftragter drei Gäste des Lokales verwies, weil diese sich deutlich daneben benommen hatten. So soll ein 19-Jähriger, der aus Somalia stammt, unter anderem dem 45- Jährigen gegenüber sein Geschlechtsteil entblößt haben.

Nachdem dem Verweis kehrten die drei Gäste jedoch in Begleitung mit fünf weiteren Personen zurück und machten erneut Stress, da sie nicht mehr hineingelassen wurden. Sie warfen laut Polizeiangaben ein Fahrrad um und warfen den Fahrradständer gegen die Hauswand, die dabei beschädigt wurde. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den Störern, dem Sicherheitsbeauftragten und zwei Gästen die dem 45-Jährigen zur Hilfe eilten. Beide Gäste und der 45- Jährige mussten mehrere Faustschläge einstecken bevor die Gruppe wieder fortging. Die hinzugerufene Polizei konnte noch zwei der Störer, einen 17-Jährigen, der aus Russland stammt, sowie den 19-Jährigen antreffen. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eröffnet. Ernsthaft verletzt wurde niemand.