BRAWO

Mittelmark Der Evangelische Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg möchte auch in diesem Jahr ein Musical mit Eltern und Kindern aus der Region erarbeiten. Unter dem Motto "Eltern singen mit ihren Kindern" soll das Stück "Die Königin von Saba" im Mittelpunkt stehen. Das erste Treffen für alle Interessierten findet am Freitag, 27. März, um 17 Uhr im Saal der St. Katharinenkirche. Hier soll dann alles wichtige besprochen und die Rollen verteil werden. Außerdem findet vom 30.April bis zum 4. Mai ein fröhliches, arbeitsreiches und von Erfolg gekröntes Wochenende am GroßVäterSee für die Beteiligten statt. Hier soll gebaut und gebastelt und Ideen gesponnen werden, um eine bilderreiche und spannende Geschichte in der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Brandenburg und in der evangelischen St. Gotthardt in Brandenburg auf die Bühne bringen.

Alle Familien sind herzlich eingeladen. Wer mitmachen oder sich informieren möchte, meldet sich bis zum 7. Februar bei Anja Puppe unter 0152/099 68 281. Die Kosten für das Wochenende betragen 75 Euro pro Erwachsenem und 50 Euro für Kinder.