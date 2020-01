Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Zu einem Tag der offenen Tür laden SchülerInnen und LehrerInnen der Montessori-orientierten Georg-Klingenberg-Schule in der Klingenbergstraße 69 am Mittwoch, 29. Januar, von 16 bis 17 Uhr ein. Die Flex-Klassen öffnen ihre Türen. Auch im Schulgebäude erwarten die Besucher Einblicke in das Leben und Arbeiten von Schüler- und Lehrerschaft. Ab 17 Uhr haben Eltern und Interessierte die Möglichkeit, dem gesamten Pädagogenteam Fragen zum Konzept und zur Arbeitsweise der Schule zu stellen.