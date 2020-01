MOZ

Eberswalde (MOZ) Mit einer Eisenstange hat ein offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Mann am Samstagnachmittag in Eberswalde zwei Frauen bedroht. Er schlug auf ihr Auto ein, in das sie vor ihm geflüchtet waren. Der Randalierer hatte zuvor mit der Stange auf Zäune eingeschlagen. Später warf er noch Steine auf ein anderes Auto. Der Angriff ereignete sich in der Straße Am Finowkanal. Polizisten stellten den 33 Jahre alten Mann. Er wurde in eine Klinik eingewiesen.