MOZ

Eberswalde (MOZ) Einen Zigarettendieb haben Polizisten in Eberswalde festgenommen. Die Beamten waren am Freitagvormittag in die Rathauspassagen gerufen worden, wo Passanten noch vergeblich versucht hatten, den 19-Jährigen festzuhalten. Im Rahmen der Fahndung gelang es, den polizeilich hinlänglich bekannten Mann zu stellen.