Die Plätze an den weiterführenden Schulen sind in den S-Bahn-Gemeinden knapp. Entsprechend groß war der Andrang in den Einrichtungen. Eltern und Jugendliche wollten sich ein Bild von den Alternativen machen, falls ihr Erstwunsch nicht realisiert wird. © Foto: Maren Fuhrmann

Die kulinarische Versorgung an allen drei Schulen – im Bild das Foyer vom Marie-Curie-Gymnasium – wurde von den Besuchern gelobt (Foto oben). Kreativität ist heute in jedem Unterricht gefragt. Vielfach waren nicht nur Werke aus dem Kunstunterricht zu sehen, sondern auch Modelle von Zellen oder städtebaulichen Ideen (Foto links). © Foto: Maren Fuhrmann

Maren Fuhrmann

S-Bahn-Gemeinden Bunte Kunst bestaunen, den Computer entdecken oder Rezepte aus der Bibel kennenlernen. Das und viel mehr konnte im Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf am vergangenen Sonnabend erlebt werden. Am Tag der offenen Tür luden die Schüler die Eltern und ebenso die künftigen Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenräume ein. Denn dort waren die Ergebnisse der vergangenen Projektwoche zu sehen.

Darunter befanden sich Themen wie Nachhaltigkeit, Fair Trade und Recycling. Hier konnten sich die Besucher unter anderem Tipps holen, um der "Wegwerfmode" ein Ende zu setzen. Die Kunstmodelle zogen die Besucher, die die Objekte bei einer Tasse Kaffee bewunderten, an. Der Vielfalt auf dem Buffet wurden keine Grenzen gesetzt und der Hunger konnte schnell gestillt werden.

Vanessa Bartsch (12 Jahre) aus Glienicke verkaufte zudem eine neue Ausgabe der Schülerzeitung "Radioactive", in der ebenfalls die Schule sowie die Lehrer vorgestellt werden. Für das Marie-Curie-Gymnasium ist es besonders wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen, da die Schule ein großer Bestandteil ihres Lebens ist.

Vorbeikommen, umschauen und mitmachen – so hieß es auch in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder. Der siebente Jahrgang organisierte den Tag der offenen Tür in der kooperativ-integrativen Einrichtung. Die Führungen sorgten für einen großen Einblick in die Schule und jeder Besucher konnte die Klassenräume kennenlernen, indem an jeder Station kleine Aufgaben zu lösen waren. Besonderes Interesse konnten die selbst hergestellten Roboter sowie das Mikroskopieren in den naturwissenschaftlichen Räumen wecken. Aber auch Organisatorisches war vor Ort zu besprechen bei gemütlicher Atmosphäre im Schulcafé.

Offene Türen waren auch im Neuen Gymnasium Glienicke zu finden. Im Mittelpunkt stand hierbei das iPad – schließlich ist es nicht nur zum Filme schauen und Spielen da. Die modernen Unterrichtsmethoden sind heutzutage nicht mehr wegzudenken aus dem Unterrichtsalltag. In den 7. und 8. Klassen soll das iPad künftig als Arbeitsgerät eingesetzt werden. In einem Quiz konnten die Besucher außerdem ihr Wissen in Erdkunde testen oder aber auch der Musikband beim Proben zuhören.

Die drei Schulen zeigten sich am Sonnabend von ihrer besten Seite und konnten den Besuchern Eindrücke und interessante Informationen vermitteln.