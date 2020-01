Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Fridays for Future-Initiative (FFF) lädt für Freitag, 31. Januar, wieder zu einer Demo für eine gerechtere Klimapolitik ein. Los geht es um 10.15 Uhr am Schinkelgymnasium in Richtung Schulplatz. Es ist gleichzeitig der erste Jahrestag, an dem FFF erstmals in Neuruppin auf die Straße ging. "Ich könnte die gleiche Rede von damals noch einmal halten, da sich nichts an der Ausgangssituation geändert und verbessert hat. Deshalb werden wir weitermachen, bis sich wirklich etwas verändert", so Mitorganisator Corvin Drößler.