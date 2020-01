Jürgen Liebezeit

Oberkrämer (MOZ) Emotionaler Höhepunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberkrämer war die Ehrung von Chris Koch mit dem Ehrenzeichen in Bronze der Landes-Jugendfeuerwehr.

Der Marwitzer wurde am Sonnabend für sein Engagement in der Jugendfeuerwehr in Oberkrämer und in Oberhavel ausgezeichnet. Sein fünfjähriger Sohn Moritz durfte ihm die Nadel ans Revers stecken. Der Filius will natürlich auch Feuerwehrmann werden. Überrascht wurde zudem André Engel mit dem Ehrenzeichen in Silber des Deutschen Jugendverbandes. Auch er hat jahrelang den Nachwuchs ausgebildet.

Zuvor dankte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) den Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtliches Engagement. "Ihr seit ein Aushängeschild der Gemeinde", sagte der Bürgermeister. "Ich bin stolz auf euch." Die Bevölkerung könne der Feuerwehr vertrauen. Er verwies auch auf das finanzielle Engagement der Gemeinde. Für 1,2 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr drei neue Fahrzeuge angeschafft. Steffen Schönfeld, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, lobte die Gemeinde für die große Unterstützung der Feuerwehr. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Thielke hob die Jugendarbeit in Oberkrämer besonders hervor.

Für Ortswehrführer Daniel Oswald war es ein eher durchschnittliches Jahr. Dennoch mussten die vier Löschzuge zu 137 Einsätzen im vergangenen Jahr ausrücken. Die 94 aktiven Kameraden (fünf mehr als im Vorjahr) hätten fast 15 000 Stunden bei Einsätzen und Ausbildung verbracht. Übrigens: Die meisten Einsätze fanden an einem Mittwoch statt.

Beim Großteil der Einsätze ging es um technische Hilfeleistungen (102). 2019 gab es lediglich 32 Brandeinsätze. 24-mal mussten die Kameraden zu Unfällen auf der Autobahn ausrücken. "Durch die Baustelle waren es zum Glück keine schweren Unfälle", sagte Oswald. Die meisten Einsätze (26) fanden in Marwitz statt.

Die Ausrückezeiten in Oberkrämer sind sehr gut. In 96 Prozent aller Einsätze ist die Feuerwehr mit dem ersten Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort. Wenn die Einsätze auf der Autobahn mitgerechnet werden, liegt der Wert bei 88 Prozent. "Dort erschwert uns die Arbeit, dass oft Rettungsgassen verstopft sind", so Gemeindewehrführer David Oswald, der sich auch für das Verständnis der Partner und Familien sowie bei unterstützenden Firmen bedankte.