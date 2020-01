Eckhard Handke

Neuruppin In wahre Miniaturwunderwelten konnten Besucher des Neuruppiner Stadtgartens in den zurückliegenden drei Tagen eintauchen. Zum sechsten Mal zeigten die Vereinsmitglieder des Modelleisenbahnclub Oranienburg 1964 e.V. (MEC) dort ihre Gemeinschafts- und Heimanlagen. Die genauestens nachgebildeten Landschaften mit Gleisen, Bahnhöfen und Städten fand bei den Besuchern viel Begeisterung. Neben den Anlagen in den Spurenweiten H0 und TT konnte auch eine Gartenbahnvorführung vom Bühnenrand aus besichtigt werden.

Viel Spaß hatten die Kinder auch bei einer Lego–Spielanlage "Hogwarts Express", mit der Christof Henseler aus Berlin-Neu Hohenschönhausen die Veranstaltung bereicherte. Die Energie für die bekannte Eisenbahn aus den Harry-Potter-Filmen musste nämlich mit Muskelkraft erzeugt werden. Dafür mussten die Mädchen und Jungen ganz schön in die Pedalen treten. Der achtjährige Niclas Ciel Hanusa, der mit seinen Eltern aus Kyritz zur Ausstellung kam, hatte beim Abstrampeln für den Zug aber viel Spaß.

Staunende Kinderaugen sah man auch bei der H0-Clubanlage "Circus Sarrasani". Die Idee für den Bau der H0-Modellanlage im Maßstab 1:87 hatte Paul-Heinz Friedrich aus Leverkusen-Mathildenhof, der mit 80 Jahren zu den ältesten Mitglieder des MEC zählt. Friedrich ist seit 23 Jahren im Verein aktiv und außerdem noch Mitglied der Gesellschaft der Circusfreunde Sektion Rhein-Wupper.

Gezeigt wurde ebenfalls eine Anlage der Spurenweite TT, die von den Modellbauern für die Palliativstation des Helios Klinikum Berlin-Buch gebaut wird. Ziel ist es dabei eine "Einknopf"- Bedienung zu realisieren – das heißt, mit nur einem Knopfdruck sollen Patienten künftig die Mini-Eisenbahn starten können. Der vierjährige Robin aus Berlin, der mit Oma und Opa aus Neuruppin zur Ausstellung kam, probierte das schon einmal aus.

Viel bestaunt wurde eine Heimanlage in H0m-Schmalspur nach Schweizer Motiven der Rhätische Bahn (RhB). René Hampel von der Modellbaugruppe aus Nauen hat an dieser Heimanlage mit eingleisiger Hauptbahn der RhB mit einem Hauptbahnhof auf der unteren Ebene sowie einen Überholungs- und Schattenbahnhof in der oberen Ebene zehn Jahren gewerkelt. Dazu konnten die Besucher eine funktionsfähige Seilbahn sowie fahrtüchtige Lastkraftwagen im Miniaturformat zu bestaunen. Die altbekannten Trafos mit Drehregler suchten die älteren Besucher vergebens, die Lokomotiven werden schon längst digital angesteuert. Die Ausstellung hatte besonders am Samstag- und Sonntagnachmittag großen Zulauf.