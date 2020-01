Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Nach zehn Jahren an der Spitze der Kreistagsfraktion der Linken bekommt die Glienickerin Elke Bär einen Kollegen zur Seite gestellt. Die 60-jährige Lehrerin wird künftig vom 33-jährigen Juristen aus Mühlenbeck, Vadim Reimer, unterstützt. Das teilte die Fraktion nach einer Klausurtagung am Wochenende mit. Reimer war stellvertretender Fraktionsvorsitzender. "Durch die Doppelspitze können Arbeit und Verantwortung besser aufgeteilt werden", so Elke Bär.