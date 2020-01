Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Vor mehr als zwei Jahren hat die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co., die im Eigentum der Energie Mark Brandenburg GmbH (EMB) steht, in Zühlsdorf den Betrieb des Erdgasnetzes von der EWE Netz GmbH übernommen und das Gasnetz in dem Ortsteil an das vorhandene Erdgasnetz in Mühlenbecker Land angeschlossen. "Seitdem betreibt die NBB das Netz sicher und zuverlässig, genauso wie die Erdgasnetze in vielen weiteren Kommunen in Brandenburg und darüber hinaus", teilte EMB-Sprecher Jochen-Christian Werner mit.

700 Haushalte betroffen

Um auch langfristig eine sichere Gasversorgung gewährleisten zu können, will die NBB die Erdgas-Netzanschlüsse in Zühlsdorf auf den neuesten Stand der Technik umbauen. "Seit Spätsommer 2019 wurden die erforderlichen Baumaßnahmen bereits in fast 170 Haushalten umgesetzt", so Werner. Von Februar bis November 2020 ist die Fortsetzung der Tätigkeiten in weiteren rund 700 Haushalten geplant.

Um den betroffenen Hauseigentümern die Maßnahmen vorzustellen, lädt die NBB am morgigen Dienstag zu einer Informationsveranstaltung ins Gemeindehaus an der Dorfstraße 35 a ein. Beginn: 19.39 Uhr.