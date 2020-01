MOZ

Bernau (MOZ) Weltmeisterlich jubeln können die Bernauer Eisheiligen und das mit Recht. Sie nehmen an der Weltmeisterschaft der Eisschwimmer teil, die vom 3. bis 9. Februar im slowenischen Bled ausgetragen wird. Am Sonntag trafen sie sich zum Training im Liepnitzsee. 17 Disziplinen werden in dem Luftkurort mit einem Gletschersee am Auslauf der Julischen Alpen ausgeschwommen.