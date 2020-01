Holger Rudolph

Neuruppin Im "Quartier20" an der Neuruppiner Steinstraße fand am Freitag und Sonnabend die erste Neuruppiner Gesundheitsmesse statt. Organisatoren und Unterstützer waren einheimische Unternehmen der Branche sowie Krankenkassen, darunter das Fitness- und Physiotherapie-Studio You, die Netzwerke "Gesundes Ruppiner Seenland" und "neuruppin.net" sowie "Kilos ade", Inkom, Barmer und AOK. Das Programm am Freitag war auf die Interessen der Fachbesucher ausgerichtet. Auch die öffentlichen Veranstaltungen am Sonnabend wurden sehr gut besucht.

Von 103 auf 53 Kilogramm

Den Anfang machte am Vormittag die 26-jährige Wiesbadenerin Alexandra Gregus. 70 Zuhörer wollten erfahren, wie die junge Frau es 2017 geschafft hat, ihr Körpergewicht von 103 auf 53 Kilogramm zu reduzieren und wie es ihr gelang, dauerhaft schlank zu bleiben. Gregus nahm damals an einer Staffel der TV-Show "The Biggest Loser" teil und holte sich am Ende nach zwei Monaten Bootcamp und weiteren drei Monaten Begleitung neben ihrem Berufsleben als Kita-Erzieherin den Gesamtsieg.

Weil sie häufig krank war und sich mit ihrem starken Übergewicht insgesamt nicht mehr wohl fühlte, hatte sich Gregus für die Show beworben. Doch schon vorher habe für sie festgestanden, dass sie es schaffen würde, ihr Wunschgewicht zu erreichen, auch falls sie keine Zusage bekommen hätte. Natürlich gehe so etwas meist mit Unterstützung besser. Vor allem aber sei ein fester Wille nötig, wenn man sein Gewicht dauerhaft reduzieren wolle. Während der zwei Intensiv-Monate im Camp habe sie "bis zu sechs Stunden Sport am Tag treiben müssen und eine nicht empfehlenswerte kalorienreduzierte Diät" zu sich genommen. Alle anderen Teilnehmer der Staffel seien inzwischen wieder übergewichtig.

Um dauerhaft schlank zu bleiben, fragte sich Gregus, was sie früher falsch gemacht hatte. Weil heute meist alles schnell gehen müsse, habe sie unterwegs gern zu Pizza und Muffins gegriffen. Veränderung musste her. Längst kocht sie für sich selbst. Drei Mahlzeiten am Tag und ausreichendes Trinken seien sehr wichtig, um den Kreislauf in Schwung zu halten. In ihrem Buch "Clever Essen" hat sie aufgeschrieben, wie es auch anderen Menschen gelingen kann, gesund zu kochen und genießen. Außerdem hat sie Bewegung und Sport fest in ihren Tagesablauf integriert und sich Wochenpläne für die eigene Fitness erarbeitet. Dabei könnten auch Anstöße von außen, zum Beispiel durch Fitnessstudios oder Ernährungsprogramme helfen. Um durchzuhalten und sich trotz Stress im Beruf wohl zu fühlen, sei positives Denken hilfreich.

Freude am aktiven Leben

Heute fühle sie sich sehr wohl, sagte Gregus. Sie benötige keine Medikamente gegen Bluthochdruck mehr, empfinde viel weniger Schmerzen, werde sehr viel seltener krank und habe wieder Spaß und Freude am aktiven Leben. Auch darüber hat sie ein Buch geschrieben. Es heißt "Meine bessere Hälfte. Wie ich mein Körpergewicht halbierte und schlank bleibe".

Gregus gibt neben ihrem Hauptberuf Fitnesskurse und ist sehr zufrieden mit ihrem aktuellen Gewicht. Es sind zwar keine 53 Kilogramm mehr, bekannte die schlanke junge Frau. Doch das sei auch gut so, denn nach der Radikalkur habe sie viel zu wenig Muskelmasse gehabt.