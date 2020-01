Volles Haus: Das bunte Bühnenprogramm der Uckermärker am Sonnabend in der Brandenburg-Halle, das von vielen Tanzgruppen aus der Region gestaltet wurde, war ein echter Hingucker. © Foto: uci/Moritz

Susan Hasse

Berlin/Schwedt (MOZ) Eier, Milch und vieles, vieles mehr hat die Uckermark zu bieten. Eine Leistungsschau der Region konnte in den vergangenen Tagen auf der Grünen Woche bestaunt, gespürt und genossen werden.

"Die Stände der Uckermärkischen Unternehmen waren sehr gut besucht", zieht Silvio Moritz, Geschäftsführer des Investor Centers Uckermark (ICU) und Manager der Regionalmarke Uckermark ein durchweg positives Fazit.

Auch hunderte Besucher aus der Uckermark kamen nach Berlin. Ganze Busse werden gechartert, um zur Grünen Woche zu fahren, so Moritz. In diesem Jahr sei der Besucherandrang wirklich enorm gewesen. "An unserem Stand gibt sich jeder aus der Heimat zu erkennen", so Moritz, Chef der UCI. Aus Angermünde, Gartz, Pinnow und vielen anderen Dörfern waren Besucher am Stand und begutachteten, was die Region kulinarisch zu bieten hat.

Die Brandenburg-Halle und die Stände der heimischen Uckermark waren in diesem Jahr völlig neu gestaltet. Breitere Gänge und insgesamt mehr Luft zwischen den Ständen sorgten für weniger Gedränge und eine höhere Verweildauer an den Ständen. Die Unternehmen sind mit den Umsätzen und Besucherzahlen der vergangenen Tage sehr zufrieden, so Moritz. Er und sein Team haben die Präsentation der Uckermark in Berlin organisiert und eng begleitet.

Uckermark war Besuchermagnet

Der schon zur Tradition gewordene Uckermark-Tag auf der Antenne Brandenburg-Bühne bietet Unternehmen, Vereinen und Kulturschaffenden die Möglichkeit, sich zu präsentieren. In diesem Jahr stemmte die Uckermark gleich zwei Samstage mit buntem Programm. Mit dabei waren die Linedance-Tänzer "Hot-Boots" aus Schwedt, die Tanzgruppe Phoenix und die mittlerweile legendäre Cover-Show des Pflegedienstes Bon Vital aus Passow. Die Mitarbeiter schlüpften in die Rolle von Helene Fischer, Tina Turner und anderer Rockstars und brachten das Publikum zum Lachen und Mitsingen.

Für viele heimischen Unternehmen ist die Grüne Woche seit Jahren eine Pflichtveranstaltung: Henne-Milch aus Schmargendorf, die Bauernkäserei Ucker-Kaas aus Bandelow und Ucker-Ei aus Zollchow waren wieder dabei. Auch die Grumsiner Brennerei, die UM Fleisch und Wild GmbH aus Angermünde sowie der Boitzenburger Marstall gaben sich ein Stelldichein und boten den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack auf die Uckermark. Neu an Bord war die Holzmanufaktur "Krumme Dinger", die ihre Spielgeräte und Möbel zeigt.

Ein Kuchen-Projekt der Bäckerei Schreiber und anderen regionalen Platzhirschen gewann sogar den Preis der Brandenburger Marketinggesellschaft Pro Agro. Der "Beschwipste Cup-Cake" ist ein echtes Kind der Region, an dem insgesamt acht Unternehmen, so etwa Ucker-Ei, Druckerei Nauendorf und Himmelforter Chocolateria mitgewirkt haben.

Wer sich die Grüne Woche nochmal auf der Zunge zergehen lassen möchte, kann den kleinen Kuchen künftig immer freitags beim Bäcker Schreiber kaufen.