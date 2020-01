MOZ

Ortsmarke (MOZ) Am Unfallschwerpunkt Jahnstraße in Bernau gehen die Unfallzahlen deutlich zurück, nachdem an der sogenannten Europakreuzung ein Grünpfeil entfernt wurde. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Barnimer Verkehrsunfallkommission. "Neben Auffahrunfällen hatten wir Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern. Die Fahrer haben beim Anfahren nicht auf die Grünphasen der Fußgänger- und Radfahrerampel geachtet", nennt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Verkehrsunfallkommission, die Gründe für das Vorgehen.

"Wer zu bestimmten Zeiten dort im Stau steht, der wird unsere Entscheidung nicht nachvollziehen können", räumt er ein. "Doch hier geht es um die Sicherung des Schulwegs. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um die Unfallsituationen zu entschärfen oder zumindest die Unfallschwere zu reduzieren."

Vor dem Abbau des Grünpfeils gab es fast 15 Unfälle pro Jahr. Die Entfernung ist vorerst für einen Zeitraum von 14 Monaten vorgesehen und läuft noch bis zum April 2020. Nach dem Abbau des Grünpfeils gab es auf der Abbiegespur Jahnstraße/Mühlenstraßen keinen Verkehrsunfall mehr.

Für Kreuzungen mit Grünpfeil ist das Unfallgeschehen regelmäßig auszuwerten. Eine Unfallhäufung liegt vor, wenn in einem Zeitraum von drei Jahren zwei oder mehr Unfälle mit Personenschaden, drei Unfälle mit schwerwiegendem oder fünf Unfälle mit geringfügigem Verkehrsverstoß geschehen sind.