Paris (SWP) Zweieinhalb Jahre lang übte sich Marine Le Pen in Zurückhaltung. Doch jetzt hat die Chefin von Frankreichs rechtsextremer Partei "Rassemblement National" überraschend kundgetan, dass sie sich bereits auf die Präsidentenwahlen 2022 vorbereitet.

Noch nie ist ein Bewerber oder eine Bewerberin für das höchste Amt im Staat so früh, nämlich 30 Monate vor dem Stichtag, aus der Deckung gekommen.

Die 51-jährige Juristin tritt also zum dritten Mal an, den Elysée-Palast zu erobern. 2012 schaffte sie es nicht, sich für den entscheidenden Wahlgang zu qualifizieren. 2017 freilich fuhr sie in der ersten Wahlrunde das beste Ergebnis aller elf angetretenen Kandidaten ein, um dann im Stechen von Emmanuel Macron mit lediglich 33,7 Prozent abgefertigt zu werden. Aber mittlerweile befindet sich Le Pen wieder im Aufwind – und hat in der Tat gute Gründe, an einen Revanche-Sieg zu glauben.

Jüngste Umfragen belegen, dass der Unmut der Franzosen über die geplante Rentenreform und über Macrons als arrogant empfundenen Regierungsstil jede Mange Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremistin lenkt. Der desolate Zustand der Sozialisten und der konservativen Republikaner sorgt zudem dafür, dass die Rechtsextremistin als einzige Alternative zum ungeliebten Amtsinhaber dasteht. Derzeit könnte sie in einem Duell gegen Macron mit 45 Prozent der Stimmen rechnen.

Wenn mehr als zwei Jahre vor dem Urnengang ein Stimmenverhältnis von 55 zu 45 ausgewiesen wird, kann es durchaus noch sehr eng werden. Zumal Le Pen ganz offensichtlich die Lehre aus ihren Fehlern im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf gezogen hat. Verschreckte sie damals mit schrillen Tönen, versucht sie nun, das Bild einer Staatsfrau abzugeben. Fernab verbaler Ausfälle betont sie brav, einzig und allein das Interesse des Landes im Blick zu haben und alles daranzusetzen, dessen Bürger gegen die von einem "Präsidenten der Reichen" verordneten Zumutungen zu verteidigen.

Die Anwältin der kleinen Leute gab die geschiedene Mutter dreier Kinder übrigens schon 2017. Nach der Gelbwesten-Krise und vor dem Hintergrund des Rentenkonflikts liegt es natürlich nahe, wieder in diese Rolle zu schlüpfen. Gleichzeitig bemüht sich Le Pen, weniger Angriffsfläche zu bieten. Weil eine deutliche Mehrheit der Franzosen gegen die Rückkehr zum Franc und gegen einen Austritt aus der Europäischen Union ist, hat sie sie sich von beiden Forderungen sang- und klanglos verabschiedet.

Auf dem Papier scheint die RN-Front­frau damit für 2022 tatsächlich besser aufgestellt als 2017. In ­30 Monaten mag zwar noch viel Wasser die Seine hinabfließen, aber Macron darf sich nicht darauf verlassen, dass ihm allein die Früchte seiner Reformpolitik die Wiederwahl sichern. Schließlich schickt sich die "Staatsfrau" Le Pen gerade an, den Preis für die Sanierung des Landes als zu hoch für den einfachen Bürger zu brandmarken. Die Rentenreform gilt ihr hierbei als Paradebeispiel für einen Sozialabbau, den angeblich allein Besserverdienende verkraften können.

