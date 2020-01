Nadja Voigt

Falkenberg (MOZ) In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag drangen an diesem Wochenende bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Bierkeller des Ausflugslokales "Carlsburg" ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Getränkekisten entwendet, heißt es am Sonntag im Bericht der Polizeidirektion Ost aus der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder). "Die Täter entkamen hierbei unerkannt. Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen."

Wie Andreas Steinert, Bruder des Besitzer Thomas Steinert auf MOZ-Nachfrage am Sonntagmittag am Telefon berichtet, habe er gerade von seinem Bruder erfahren, was passiert sei. "Die Täter haben das Schloss aufgebrochen und die Tür aufgehebelt." Besonders dreist: Anscheinend sind die Diebe mit dem Auto vorgefahren, um kistenweise Leergut und nichtalkoholische Getränke einzuladen. "Die Diebe waren sehr risikobereit", schätzt Steinert ein.

Nicht existenzbedrohend

Der Einbruch an sich sei sehr ärgerlich, so Steinert weiter. Aber der Vorfall sei zum Glück nicht existenzbedrohend. Den Schaden schätzt die Besitzerfamilie auf 300 bis 400 Euro. Der Diebstahl vom Wochenende ist der zweite innerhalb von fünf Jahren. Damals waren schon einmal Täter in das beliebte Ausflugslokal eingebrochen.

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.