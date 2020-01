Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit vier Zählern Rückstand auf den Tabellenführer BSC Fortuna Glienicke werden die Oderstädter am 22. Februar in Ahrensfelde in die Rückrunde starten. Die Freiluft-Winterpause, in welcher unter anderem der Sieg beim stark besetzten heimischen "energy-Cup" in der ausverkauften Neue-Zeit-Sporthalle gelang, wird natürlich auch bei den Schwedtern zum Bilanzieren und Analysieren sowie zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte genutzt.

"Es war eine erfolgreiche Hinrunde vor allem mit überwiegend ordentlichen Heimspielen", fasst Co-Trainer Uwe Zenk übergreifend zusammen. Was zum Markenzeichen des Teams geworden ist: Sehr ordentlich klappt das Integrieren junger Spieler. Nicht nur die Zugänge Marcin Wawrzyniak (19 Jahre) und Dmytro Donos (24) sind hier zu nennen, sondern vor allem die eigenen Nachwuchs-Akteure Nico Hanse und Bjarne Zenk (beide 19) in ihrem ersten "echten" Männerjahr sowie der Einbau der Noch- A-Junioren Markus Heise – mit zehn Einsätzen nahezu Stammverteidiger) – und Christian Staatz.

Start: 5 Siege in 6 Begegnungen

"Die ersten Saisonpartien werden zur Einordnung absolut richtungsweisend sein. Natürlich spielen wir lieber um die Meisterschaft mit als nur mittendrin", hatte das Trainerduo Tomasz Lapinski/Uwe Zenk vor dem ersten Punktspiel-Anstoß zu den Erwartungen geäußert. Demnach herrschte wohl an der Oder volle Zufriedenheit, als nach dem ersten Saison-Fünftel fünf Siege aus sechs Partien zu Buche standen. Einziger "Patzer" war die unglückliche 1:2-Niederlage bei Herbstmeister Fortuna Glienicke – bei nahezu 40 Grad auf kleinem Kunstrasenplatz besaßen die Oderstädter sogar die Mehrzahl der guten Torchancen.

Ansonsten aber gelangen inklusive des Auftakt-3:2 gegen den Vorjahres-Zweiten aus Ahrensfelde 12:5 Tore bei den fünf Erfolgen. Zum größten Negativerlebnis wurde danach der Auftritt beim – neben Fortuna Glienicke – zweiten starken Liga-Neuling, dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. "Wir leisteten uns eklatante Fehler in der Innenverteidigung, sodass unsere 2:5-Niederlage am Ende folgerichtig war", erinnert Uwe Zenk. Dass die Truppe trotz längerer Verletzungszeit des Mittelfeldstrategen Michal Adamczak darauf eindruckvoll mit drei Siegen in Folge und dabei 9:3 Toren antwortete, zeigte deutlich: Auch weitere Rückschläge durch Verletzungen (beispielsweise Bjarne Zenk ab 9. Spieltag nach einer bis dahin ausgezeichneten Saisonleistung) konnte die Mannschaft kompensieren – dauernde Umstellungen in der zentralen Defensive und im Mittelfeld gingen aber nicht ganz spurlos am Team vorbei.

Und dann sind wohl auch Rückschläge nicht ganz zu vermeiden. In die Winterpause schleppten sich die Oderstädter, die ihre beiden Dezember-Par-­tien glücklicherweise schon in den Oktober und November vorziehen konnten, mehr recht als schlecht. Nur noch ein Sieg aus den letzten fünf Partien kosteten eine noch bessere Zwischenplatzierung als es der dritte Rang ohnehin schon darstellt. Das 1:1 daheim gegen Perleberg steht als Paradebeispiel dafür, noch mehr die unnötige 0:1-Niederlage gegen Chemie Premnitz im Stadion am Park Heinrichslust.

Insgesamt zeigt sich ein ziemlich breites Spitzenfeld in der Liga, weil auch Tabellenführer Fortuna Glienicke – vor allem wegen einer eklatanten Auswärtsschwäche – von 45 möglichen Punkten nicht mehr als 32 verbuchte. Der Tabellensiebte SV Babelsberg II hat lediglich sieben Zähler Rückstand auf den Primus. Also wird auch für die Rückrunde wieder zu fragen sein: Wer kommt am besten aus den Startlöchern und kann sich für den Schlussspurt der Saison eine gute Ausgangsposition schaffen?

Co-Trainer Zenk verweist für die Oderstädter auf den weiterhin schmalen Kader von derzeit 14, 15 einsatzfähigen Akteuren. Wie können diese den knüppelharten Rückrundenstart meistern, wenn der Auswärtsbegegnung bei Grün-Weiß Ahrensfelde die richtungsweisenden Heimspiele gegen die beiden Spitzenteams folgen: am 29. Februar gegen den SV Zehdenick (2.) und eine Woche später gegen die Fortunen aus Glienicke. Da dürfte – wohl auf Kunstrasen – reichlich Feuer in den Partien sein.

Aufsteiger erwartet vorn dabei

Was ist zur Gesamtsituation in der Liga zu sagen? Auf alle Fälle, dass die Glienicker und auch Buckow/Waldsieversdorf die avisierten Kracher-Aufsteiger sind, die ganz vorn mitspielen. Dagegen ist der Brieselanger Fall nach bereits zwei Abstiegen in Folge wohl kaum zu stoppen. Auch mit dem FC Hennigsdorf und Einheit Perleberg war im Abstiegskampf durchaus zu rechnen. Vieles scheint in der Nordstaffel also den Prognosen zu entsprechen. Und so bleibt aus Uckermark- Sicht zu hoffen, dass sich auch die Hoffnungen der Schwedter erfüllen: "Trotz aller Probleme bleibt die Zielsetzung, uns im oberen Tabellendrittel festzusetzen."