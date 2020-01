Matthias Wagner

Eberswalde Für einen echten Fan gibt es wohl nichts Größeres, als den von ihm verehrten Star persönlich zu treffen und ihm die Hand zu schütteln. Und dieses Glück wurde nach dem Konzert von Vicky Leandros in der Stadthalle im Familiengarten gleich zwei Paaren zuteil.

Über ein sogenanntes "Meet & Greet" durften sich Regina und Uwe Rehmann aus Eberswalde sowie Anke Günther und Werner Klockow aus Niederfinow freuen. Die Aktion ging auf eine Verlosung der Märkischen Oderzeitung zurück.

Lieder des Idols nachgespielt

"Ich bin eine glühende Verehrerin von Vicky Leandros, seit sie singt", bekannte Anke Günther freimütig. "Halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren", sei dabei eines ihrer Lieblingslieder, so die frühere Erzieherin. Allein das Konzert war für sie eine Premiere – die Künstlerin persönlich treffen zu dürfen, die absolute Krönung.

Da sie selbst gern singe und auch Gitarre spiele, habe sie im Laufe der Jahre fast alle Lieder von Vicky Leandros einstudiert, vor dem Radio nachgespielt und bei vielen Gelegenheiten gern gesungen, verriet Anke Günther.Die Gründe der Bewunderung seien so vielfältig wie die Sängerin selbst, beschreibt die Niederfinowerin. "Sie singt mir aus der Seele. Was ich fühle, singt sie", schwärmt sie. Außerdem verharre Vicky Leandros niemals auf Erreichtem, sondern erfinde sich immer wieder neu, ist Anke Günther überzeugt. Natürlich hatte sie auch ein Geschenk für den Star dabei. Ein ganz persönliches: eine kleine Herzkette, die sie selbst stets gern getragen habe, verriet sie.

Regina und Uwe Rehmann gaben sich nicht minder begeistert von der Künstlerin. "Die Inspiration ging damals von meinem Mann aus", sagte Regine Rehmann, frühere Kinderärztin in Eberswalde. Beide zeigten sich angetan von der starken Ausstrahlung und der sanften und weichen Stimme der Ausnahmekünstlerin, der es dennoch nie an Ausdruckskraft fehle. Das Paar erinnerte sich noch, wie schwer es vor der Wende gewesen ist, an Schallplatten des musikalisch geliebten Idols zu kommen.

So wunderte es nicht, dass das Treffen nach dem Konzert gegen 22 Uhr sehr herzlich ausfiel. Zwar war Vicky Leandros nach der gut zweistündigen Veranstaltung ein wenig erschöpft, nahm sich aber dennoch ein paar Minuten Zeit, um mit den erwartungsvollen Fans zu plaudern und sich über Vergangenes auszutauschen.

Erste Jahre in Griechenland

Leandros erinnerte sich an die Auftritte in der DDR-Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" und an ihr erstes Konzert in Eberswalde, in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auf der nicht mehr existierenden Freilichtbühne am Schützenplatz.

Unter anderem erzählte sie auch von ihrem Vater, der sich im hohen Alter von 96 Jahren immer noch guter Gesundheit erfreue. Er hat den Beginn ihrer mittlerweile mehr als 50-jährigen Karriere maßgeblich beeinflusst. Vicky Leandros hat die ersten fünf Jahre ihres Lebens in Griechenland verbracht, bevor sie nach Deutschland kam.

Selbstverständlich gab es zum Abschluss auch noch Autogramme und Fotos mit dem Handy.