Auf schnellen Kufen: An Schlittschuhfahren ist auf den Gewässern in der Region derzeit nicht zu denken. Wer das Gleiten auf dem Eis nicht verlernen oder erstmals ausprobieren wollte, hatte bei der Winterparty die Chance dazu. Mehr Fotos auf www.moz.de. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zu einem wahren Publikumsmagnet hat sich die Winterparty am Hangar 312 entwickelt. Die Zufahrt war am Sonnabend und Sonntag zeitweise rechts und links dicht an dicht zugeparkt und auf der Straße waren viele Eltern mit Kindern und knallbunten Schneerutschern unterwegs.

Wer alles erleben wollte, musste etwas Zeit mitbringen. Denn sowohl beim Flohmarkt im Hangar, an den Karussells und Buden, an der Schlittschuhbahn und der Rodelpiste – überall galt es zeitweise, sich anzustellen. "Das ist aber eine ganz tolle Sache", sagt Melanie Wende. Sie war mit Sohn Jamie und der ganzen Familie aus Oranienburg und Flatow angereist. Ihr vierjähriger Sohn habe noch nie wirklich im Schnee spielen können, da in den zurückliegenden Winter nie so viel weiße Pracht vom Himmel fiel. Sein größter Wunsch war es einmal, mit seinem Vater Schlitten zu fahren. Aber Jamie hatte auch viel Spaß dabei, im Schnee zu spielen und Schnee-Engel zu machen. Nicht umsonst war der beliebteste Platz der Kinder direkt unter der Schneekanone, die aus Wasser tonnenweise Schnee produzierte. Und damit sich das auch nicht negativ aufs Klima auswirkt, hat Veranstalter Christian Juhre Wert darauf gelegt, dass das alles CO2-neutral und mit Ökostrom passiert.

Aber nicht nur Kinder hatten ihren Spaß bei dem Fest. Simone Wedekind platzierte sich auch mit Freunden im Schnee: "Ich finde das richtig toll, was hier am Hangar passiert. Und ich versuche immer, dabei zu sein."