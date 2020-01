Ich packe meine Mappe und nehme mit: Eine Federtasche, Schulbücher, eine Brotbox ... Was alles in einen Schulranzen gehört, bespricht Grundschulpädagogin Annette Becker mit den künftigen Einschülern beim "Tag der offenen Tür" in der "Salvador Allende"-Schule in Wriezen. Charjeel, Corrin und Melina lauschen gespannt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Was gehört eigentlich alles in eine Schulmappe? Dieser spannenden Frage konnten die künftigen Schulanfänger am Sonnabend im Grundschulteil der "Salvador Allende" in der Wriezener Krausenstraße nachgehen.

Mit Grundschullehrerin Annette Becker übten sie auch das Öffnen. "Das ist oft gar nicht so einfach", weiß die erfahrene Pädagogin. Fingerfertigkeiten mussten die künftigen Schulkinder auch nebenan unter Beweis stellen: Beim Puzzle-Spielen.

Weitere Stationen waren das Musikzimmer oder der Raum, in dem die Lesezeichen gebastelt werden konnten. "Wer alle sechs Stempel in den Räumen bekommen hat, bekommt dann die erste Urkunde von uns", erklärt Marion Sattelberg. Die Primarstufenleiterin begrüßte am Sonnabend künftige Einschüler und ihre Eltern. Die fragten am häufigsten nach der Zusammenarbeit mit dem Hort, dem Ganztagsbetrieb der Schule aber auch zu Inhalten im Unterricht.

Auf die Eltern zu ging auch Schulleiterin Sybille Berner. In der Hospitalstraße konnten die künftigen Siebtklässler sich über die Arbeitsgemeinschaften, die Abläufe und den Ganztagsbereich informieren. In den Klassenräumen stellten die Fachlehrer ihre Bereiche vor. "Auch die Berufs- und Studienvorbereitung, für die wir im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden, stößt auf reges Interesse", so Sybille Berner. Wie viele neue Schüler sie im kommenden Schuljahr 2020/2021 begrüßen kann, weiß sie indes noch nicht. Denn erst zum Zeugnis in der kommenden Woche gibt es für die Sechstklässler vor den Ferien das Grundschulgutachten und den Anmeldebogen für die weiterführende Schule.

Marion Sattelberg geht für den Grundschulbereich davon aus, dass es zwei erste Klassen mit je 22 oder 23 Schülern geben wird. Derzeit würden aber auch noch die Rückstellungsanträge bearbeitet werden. Durchgängig dreizügig ist die Oberschule "Erna und Kurt Kretschmann" in Bad Freienwalde. Dort fand bereits am Freitagabend der "Tag der offenen Tür" statt. Dabei ging es in den Naturwissenschaften richtig zur Sache: Dort wurden Experimente gezeigt. Und in der Turnhalle wurde Volleyball gespielt oder im Schülerclub die Ballmaschine der AG Tischtennis bewundert. "Wir wollen, dass die Schüler gerne hierher kommen", sagt Schulleiterin Angela Hannemann. "Nicht nur, weil es fürs Gymnasium vielleicht nicht gereicht hat."

Auslastung sichert Standort

302 Schüler drücken derzeit bereits dort die Schulbank. "Wir haben durch die sehr gute Auslastung einen gesicherten Schulstandort", freut sich die Rektorin. Stolz ist sie auf die Werkstatt und die Lehrküche ihrer Bildungseinrichtung. Beides war auch am Freitag neben den Klassenräumen Dreh- und Angelpunkt. Denn im WAT-Gebäude befand sich auch das Café. Da auch hier die Gutachten noch ausstehen, wird erst im Frühjahr klar sein, wer die Schule ab dem kommenden Jahr besucht. Im Juni finden dann aber schon die ersten Elternversammlungen statt, damit die Familien gut informiert ins neue Schuljahr starten, so Angela Hannemann.