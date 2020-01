Martin Stralau

Buckow (MOZ) Während die anderen Gemeinden der Region ihre Neujahrsempfänge in der Regel abends veranstalten, setzen die Buckower auf den Vormittag. Und dass man auch zu früher Stunde schon gut gelaunt feiern kann, durfte jeder, der am Sonnabend in den mit Einwohnern und Politikern gut gefüllten Räumen der Freiwilligen Feuerwehr dabei war, erleben.

Kita war wichtigstes Projekt

Einen großen Anteil daran hatten die Kneip-p-Sisters mit ihrem schwungvollen Auftritt, der sowohl Liebesbekenntnisse zur Stadt beinhaltete wie die "Ballade von der Buckower Süßkirschenzeit" als auch ein Medley verschiedener Popsongs zum Thema Tipps für den Urlaub, damit bei all den anstehenden Projekten im Ort die Erholung nicht zu kurz kommt. Wie Bürgermeister Horst Fittler auch, nutzte Rosenkönigin Friederike die Erste die Gelegenheit, sich bei den vielen Ehrenamtlern zu bedanken – von der Feuerwehr über die Organisatoren der Feste bis hin zu den Eisenbahnern der Buckower Kleinbahn. "Ohne dieses vielfältige Engagement wäre das Leben im Ort ärmer", sagte sie. Die Kleinbahn feiert 2020 90 Jahre Elektrobetrieb, verriet sie beim Blick auf Kommendes. "Davon kann Tesla nur träumen."

Bei der Bilanz des zurückliegenden Jahres ging Horst Fittler unter anderem auf den Flächennutzungsplan der Stadt ein, der nach langer Beschäftigung verabschiedet und öffentlich ausgelegt werden konnte. Er bemängelte, dass das Abwägungsprotokoll, in das viele Kommentare eingeflossen seien, von dem dafür zuständigen Planungsbüro noch immer nicht geliefert wurde. "Das hindert uns an der weiteren Arbeit." Bei den Plänen für die Nachfolgelösung des verkauften Fontaneheims am Ortseingang mit 28 Apartments auf vier Etagen bat er darum, die nach demokratischen Regeln getroffene Entscheidung zu akzeptieren, auch wenn es dazu viele unterschiedliche Meinungen gebe. Als wichtigstes abgeschlossenes Projekt nannte er den Bau und die Inbetriebnahme der neuen Kita am Weinbergsweg. Sie sei eine Herzenssache für seinen Vorgänger Thiemo Seelig gewesen, "der die Einweihung leider nicht mehr miterleben durfte". Da die Kita mit 80 Plätzen voll ausgelastet sei, müsse man sich auch Gedanken um die Erweiterung der Schule machen. "Wir werden diese ausbauen müssen."

Als Projekte für 2020 nannte Fittler unter anderem den Umbau des Strandbades, die Erneuerung und Erweiterung von Parkbänken und Papierkörben im gesamten Stadtgebiet, den Aufbau einer Fahrrad-Service- und -Ladestation vor dem Tourismusamt sowie die Einrichtung von WLAN-Hotspots am Tourismusamt, Strandbad, Brecht-Weigel- und Schweizer Haus im März. Deutliche Kritik äußerte er an den Verkehrsverbindungen von Buckow nach Strausberg und Berlin. Der Ein-Stunden-Takt der Regionalbahn 26 sei weder bedarfs- noch zeitgemäß. Die Züge seien heillos überfüllt, unpünktlich oder fielen sogar komplett aus, berichtete er aus eigenen Erfahrungen. Hier seien ebenso Verbesserungen ("zweigleisiger Ausbau", "verkürzter Takt" und "mehr Sitzplätze") nötig wie bei der Busverbindung nach Strausberg-Nord, dem Anschluss zur S-Bahn, und das vor allem zu den Stoßzeiten, wandte er sich an Landkreis und Landesregierung.

Ehrennadel für zwei Buckower

Mit der Buckower Ehrennadel für besondere Verdienste zeichnete Fittler zum Ende Melitta Schubert und Frank-Peter Vogt aus. Melitta Schubert ist stellvertretende Bürgermeisterin, seit 1990 ununterbrochen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, organisiert die Konzertreihe "Klassik im Grünen" und sorgt als Chefin einer Pflegestation dafür, dass viele hilfebedürftige Bürger in ­Buckow betreut werden. "Wir sind nicht immer einer Meinung", sagte Fittler. "Aber wir diskutieren um die Sache – und das ist wichtig."

Frank-Peter Vogt ist Jugendleiter beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und feierte 2019 sein 50-jähriges Jubiläum in der Buckower Fußballfamilie, wie Vereinsvorsitzender Christian Hiob hervorhob. Seine größten Erfolge als aktiver Spieler waren der Aufstieg in die Bezirksliga 1987 und 2000 in die Landesklasse. Als Jugendtrainer wurde er mehrfach Kreismeister, -pokalsieger und 2018 mit seiner A-Jugend sogar Meister in der Landesklasse, lobte Hiob.