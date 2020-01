Bettina Winkler

Langewahl (MOZ) Mit Blasmusik von den vier Zamperbuben der Fürstenwalder Stadtmusikanten zog ein bunt kostümierter Tross am Sonnabend durch Langewahl. Hexen, Marienkäfer und Bienchen ließen sich vom kalten Nieselregen nicht verschrecken. "Wir sind im Zwiebelprinzip dick angezogen und heiße Getränke wärmen von innen", sagt Ronny Langas. Die 53-Jährige gehört zum Heimatverein Langewahl, unter dessen Schirmherrschaft der alljährliche Faschingsspaß organisiert wird.

Schon zu DDR-Zeiten wurde im Ort gezampert. "Der Höhepunkt war um die 1970er Jahre. Meine Kinder haben immer mitgemacht und hatten dabei viel Spaß", erzählt Marianne Gnauert. Die 68-Jährige ließ es sich aus alter Tradition nicht nehmen, beobachtete vom Straßenrand das tolle Treiben und übergab auch eine kleine Spende an Doreen Nippe-Gütschow, die in einem Korb die Kasse und hochprozentige Getränke dabei hatte. "Wir bedanken uns bei den Spendern mit einem Schnaps. So will es der Brauch", sagte die 46-Jährige, die wie Corinna Felsmann und Ronny Langas im Zamper-Komitee vertreten ist.

Wegezoll für Autofahrer

An den beiden Ortsschildern in der Chausseestraße wurden Fahrzeugführer auf den alten Brauch in der Faschingszeit, der auch noch im Nachbardorf Neu Golm gepflegt wird, mit Schildern und bunten Luftballons hingewiesen. "Achtung! Wir zampern heute", war schon von weitem zu lesen. Das lustige Völkchen der Zamperer freute sich über den Wegezoll, den einige Autofahrer mit einem Schmunzeln gern entrichteten. Andere wiederum hatten nur wenig Verständnis für den Faschingsbrauch. Die Spaßverderber fuhren einfach weiter und schimpften vor sich hin.

Davon ließen sich die Akteure nicht die Laune nehmen. Sie zogen laut singend durch das Dorf. "Wir wollen in allen Straßen präsent sein. Nur den Ortsteil Streitberg schaffen wir nicht", erzählte Doreen Nippe-Gütschow. Rund fünf Stunden dauerte die Tour. Mit einem gemütlichen Beisammensein ließen die Teilnehmer den Tag ausklingen.