Bereits am Vorabend sollen Unbekannte Scheiben in Türen und Fenstern der Lessingschule eingeworfen haben. © Foto: Thomas Gutke

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Am Abend ermittelte die Kriminalpolizei in dem Schulgebäude. Der Unterricht soll morgen wie geplant stattfinden. © Foto: Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) An der Lessingschule und Grundschule Neuberesinchen in der Sabinusstraße hat es am Sonntagabend gebrannt.

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion bestätigte, sei gegen kurz nach 17 Uhr der Alarm eingegangen. Nach Angaben von Wolfgang Welenga vom Stadtfeuerwehrverband rückten 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Güldendorf aus.

Das Feuer brach laut Grundschulleiter Sebastian Obeth in einem Fachraum für Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) im Erdgeschoss aus. Zwar hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle – dennoch dürfte der Schaden in die Zehntausende Euro gehen. Nach MOZ-Informationen hatten bereits am Vortag Unbekannte zudem Scheiben in Türen und Fenstern eingeworfen. Rund um das Schulgebäude lagen am Sonntagabend Scherben.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen schwerer Brandstiftung. Sebastian Obeth ging am Abend vor Ort davon aus, dass der Unterricht am Montag trotz der Sachschäden stattfinden kann.